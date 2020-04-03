下海為老主顧玩雙飛 養生會館老闆娘栽跟頭被判4月

林姓女子是台南市永康區某養生會館負責人，雇用陳姓男子擔任櫃台人員，媒介楊姓女子等利用館內房間為男客從事半套性交，也提供雙人服務，任君選擇，去年11月底，陳姓老主顧上門，指定楊女及林女玩雙飛，剛好遇到警方臨檢，逮個正著，台南地院認林女圖利容留猥褻罪判4月徒刑，緩刑2年，並應於緩刑期間內繳納公庫5萬元，可上訴。

檢警調查，林女雇用陳為櫃台人員，意圖營利，媒介成年女子利用該處房間與不特定男客從事半套性交易，每次代價為1200元，若是2人服務則為2200元，由會館與服務小姐朋分，林女本身也提任服務小姐。

去年6月中旬，陳姓男客在Line收到養生會館的廣告，至該店消費，經陳引導到房間，由楊女向他介紹交易方式後，從事半套性交易，結束後陳將1200元交給櫃台後離去。未料，陳一試成主顧，8月間再度到養生會館，找楊女從事半套性交易，並付了1200元給櫃台。

陳男對小姐的服務很滿意，11月21日晚間7時30分，5個月內三度到養生會館，由櫃台人員引導上2樓1號包廂，再次指定楊女服務，經楊女推薦雙飛新玩法，價格為2200元，陳同意後，林女也進入房間，與楊女共同為陳服務。警方晚間8時12分到場臨檢，當場查獲兩女共同為陳從事性交易。

林女沒有前科，犯後坦承犯行，她表示，一時失慮，誤蹈法網。台南地院審酌，林女不思以正當途徑取財，竟雇用陳，共同以容留、媒介他人從事猥褻行為的方式而營利，破壞社會善良風俗；惟她犯後已知坦認犯行，兼衡家庭經濟狀況為勉持等情狀，量處4月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，並應於緩刑期間內繳納公庫5萬元。