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台北分署空間小停辦聯拍會 士林分署照常舉行

中央社 / 台北3日電

行政執行署各分署原訂7日同步舉辦「123聯合拍賣會」，但台北分署考量拍賣空間小，因應防疫已決定停辦；士林分署將如期舉行，若人潮眾多，將把會場移往室外，避免群聚。

法務部行政執行署各分署在每個月第1個星期2下午3時同步舉辦聯合拍賣會，稱為「123聯合拍賣會」。

行政執行署副署長陳盈錦今天受訪時表示，因應武漢肺炎防疫工作，先前已通令各分署，自行評估是否能確保防疫工作再決定是否舉行聯合拍賣會，一切遵照中央流行疫情指揮中心的指示辦理。

台北分署表示，由於分署拍賣空間小，且歷次拍賣會均吸引大批民眾，考量室內群聚活動可能提高傳染風險，3月中旬已決定停辦本月7日的「123聯合拍賣會」。

台北分署指出，停止舉辦7日的聯合拍賣會，但原訂當天舉行的部分動產、不動產拍賣程序仍依法繼續進行，民眾可依公告內容投標應買。

士林分署則表示，經考量拍賣空間與歷次拍賣會參與人數，將如期舉辦，但會要求民眾戴口罩才能入場，也會確保1.5公尺的室內社交距離，並開窗維持空氣流通，若當天參與人數過多，會考慮將拍賣會場移往室外。

士林分署表示，7日拍賣會將一口氣拍賣7部車輛，除有藍寶堅尼、保時捷等名車，還有多部賓士、豐田轎車，另有翡翠珠寶玉飾擺件及玻璃彩繪掛畫等物件，歡迎民眾到場購買。

拍賣會 社交距離

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