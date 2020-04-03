林東京被罰百萬提訴願 執行分署：不繳清將催討

新竹縣男子林東京居家檢疫失聯，被重罰100萬元，林男僅繳交5萬元後提出訴願請求停止執行。行政執行署新竹分署今天表示，林男若在7日前未繳清罰鍰，仍將強制執行、催討。

新竹分署指出，林男因違反防疫規定被新竹縣衛生局於3月3日裁罰新台幣100萬元，繳款期限為4月7日。林東京已以郵政匯票繳交5萬元，尚欠95萬元未繳納，且他因不服此處分，已於30日法定期間內向新竹縣政府提出訴願，並請求停止執行。

新竹分署表示，林東京雖已依法提出訴願，但依訴願法第93條規定，除非原處分合法性顯有疑義，或原處分執行將發生難以回復的損害，且有急迫情事，並非為維護重大公共利益所必要者，除非以上情形或法律另有規定者，不因提起訴願而停止執行。

新竹分署指出，目前林東京尚未完全繳清，若逾期仍不繳清者，衛生局將於限期後立即移送依法強制執行。林男雖提出訴願，但不影響執行，若在執行期間原處分有變更情形，衛生局應即向分署通知變更，以利迅速且正確執行。