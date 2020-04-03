男子第9次酒駕判6月比之前還輕 檢方不服上訴改判10月

58歲曾姓男子已8次酒後駕車前科，2年多前被判8月徒刑才執行完畢，去年9月20日晚間他在同事鹽水區住家喝了3瓶啤酒後，無照騎乘機車上路，經警方路檢點攔查，酒測吐氣所含酒精濃度數值高達每公升0.55毫克，一審判6月，檢方及曾均不服上訴，合議庭認明顯輕於前4次酒駕刑度，在裁量權的行使上不符合比例、平等及罪刑相當原則，撤銷改判10月，可上訴。

台南地院合議庭認為，原審在未說明本案有何特殊原因（如酒測值極低、被告行為的動機特別令人憐憫等）的情況下，即對曾宣告有期徒刑6月，明顯輕於曾前4次酒駕受宣告的刑度（有期徒刑7月、7月、8月、8月），在裁量權的行使上不符合比例、平等及罪刑相當原則，違反內部性界限，未臻妥適。

合議庭指出，檢察官提起上訴指摘原判決量刑過輕，有理由，至於曾請求量處較原審更輕的刑度，則無理由，因此，撤銷改判。

合議庭審酌，曾於本案發生前已有8次因酒駕的科刑紀錄，其中更於20109年間犯肇事逃逸罪，素行不佳，此次再犯，主觀上嚴重漠視禁止酒後駕車的法律規定，客觀上也廣大用路人的生命、身體及財產造成威脅，實應從嚴懲罰。

合議庭考量，曾酒測值高達每公升0.55毫克及無照駕駛，再參衡他犯後坦承犯行，犯後態度尚可，以及智識程度、家庭與經濟狀況等情狀，量處10月徒刑，可上訴。

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