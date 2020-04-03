快訊

和確診女保全討論團購沒戴口罩 附近住戶染上新冠肺炎

北部高級社區確診女保全疫情再擴大 接觸者確定感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子第9次酒駕判6月比之前還輕 檢方不服上訴改判10月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院合議庭認原審判曾6月徒刑，明顯輕於前4次酒駕刑度，在裁量權的行使上不符合比例、平等及罪刑相當原則，撤銷改判10月。圖／本報資料照
台南地院合議庭認原審判曾6月徒刑，明顯輕於前4次酒駕刑度，在裁量權的行使上不符合比例、平等及罪刑相當原則，撤銷改判10月。圖／本報資料照

58歲曾姓男子已8次酒後駕車前科，2年多前被判8月徒刑才執行完畢，去年9月20日晚間他在同事鹽水區住家喝了3瓶啤酒後，無照騎乘機車上路，經警方路檢點攔查，酒測吐氣所含酒精濃度數值高達每公升0.55毫克，一審判6月，檢方及曾均不服上訴，合議庭認明顯輕於前4次酒駕刑度，在裁量權的行使上不符合比例、平等及罪刑相當原則，撤銷改判10月，可上訴。

台南地院合議庭認為，原審在未說明本案有何特殊原因（如酒測值極低、被告行為的動機特別令人憐憫等）的情況下，即對曾宣告有期徒刑6月，明顯輕於曾前4次酒駕受宣告的刑度（有期徒刑7月、7月、8月、8月），在裁量權的行使上不符合比例、平等及罪刑相當原則，違反內部性界限，未臻妥適。

合議庭指出，檢察官提起上訴指摘原判決量刑過輕，有理由，至於曾請求量處較原審更輕的刑度，則無理由，因此，撤銷改判。

合議庭審酌，曾於本案發生前已有8次因酒駕的科刑紀錄，其中更於20109年間犯肇事逃逸罪，素行不佳，此次再犯，主觀上嚴重漠視禁止酒後駕車的法律規定，客觀上也廣大用路人的生命、身體及財產造成威脅，實應從嚴懲罰。

合議庭考量，曾酒測值高達每公升0.55毫克及無照駕駛，再參衡他犯後坦承犯行，犯後態度尚可，以及智識程度、家庭與經濟狀況等情狀，量處10月徒刑，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕

延伸閱讀

KARA知英驚爆出車禍！新作拍攝行程喊卡

男衝撞警車涉妨害公務南檢起訴 法官認證據不足判無罪

知名證券商與古董商輪流性侵酒醉女 一審重判10年刑期

影／酒駕開車撞倒機車還出言飆罵 警噴辣椒水壓制逮人

相關新聞

男子第9次酒駕判6月比之前還輕 檢方不服上訴改判10月

58歲曾姓男子已8次酒後駕車前科，2年多前被判8月徒刑才執行完畢，去年9月20日晚間他在同事鹽水區住家喝了3瓶啤酒後，無...

嘉義九頭身美女市議員戴寧婚變 連假接孩子返家被告

被稱九頭身美女市議員戴寧與前夫協議離婚多年，清明連假前帶小孩返家團聚，郭姓前夫不滿，前天會同律師向警方提告戴寧涉嫌妨害自...

男衝撞警車涉妨害公務南檢起訴 法官認證據不足判無罪

薛姓男子去年7月9日凌晨騎乘未懸掛車牌機車，行經台南市歸仁區中正南路一段時遭員警攔查，反而加速逃逸，經警鳴笛及按壓喇叭尾...

公公治喪訃聞孝媳不是我 妻向夫及小三求償敗訴

婦人小玉（化名）以公公過世時，丈夫張男及小三阻撓她治喪、出席，甚至治喪訃聞中將小三列為公公的孝媳， 嚴重侵害她的配偶權，...

北院裁定張綱維收押禁見 律師將抗告

遠航董事長張綱維涉犯證券交易法、使業務登載不實文書及詐欺等罪，檢方聲押未准，提起抗告，高院撤銷裁定發回北院重審；檢辯雙方昨天激辯三小時，台北地院認為，張在遠航重整階段財報不實及不實記載三十億元應收帳款等犯行明確，改裁定收押。張的律師表示將抗告。

動物竄肇車禍 警籲報案自保

天外飛來橫禍！路邊突然衝出貓、狗、鹿等動物，汽車、騎士因閃避不及釀成交通事故，造成駕駛人傷亡、車損，若事故最後找不到飼主，無人可求償，駕駛人只能自認倒楣。警方建議，如被動物撞到，第一時間最好打電話報警自保。

北院裁押遠航董座張綱維 律師：依法抗告

遠航董事長張綱維涉嫌在重整階段財報不實、且有逃亡之虞遭聲押禁見獲准，他的辯護律師表示，依法抗告，感謝法院釐清其中2點遭指...

羈押了！遠航董事長800萬交保遭撤回 北院裁押

遠航董事長張綱維涉嫌在重整階段財報不實、且有逃亡之虞遭檢方聲押禁見，北院裁定800萬交保，檢方抗告，高院撤銷原裁定發回北...

知名證券商與古董商輪流性侵酒醉女 一審重判10年刑期

53歲知名葉姓證券交易商2016年帶女性友人出席拍賣會慶功宴，遇上同桌46歲郭姓骨董商，3人結束後到Pub飲酒，再回到郭...

夜店殺警案又一通緝犯歸案！前憲兵：關完想好好做水電

5年多前台北市發生「夜店殺警案」引發社會矚目，最高法院去年3月駁回57名被告上訴，全案部分確定，少數人員因未報到被通緝；...

800萬交保遭撤 遠航董事長張綱維：死也會死在台灣

遠航董事長張綱維涉嫌在重整階段財報不實、且有逃亡之虞遭檢方聲押，北院前天裁定800萬交保；檢方抗告，高院昨撤銷原裁定發回...

人倫悲劇！窮父母賣掉2個孩子獲利百餘萬元犯販賣人口罪

雲林縣一對30多歲夫妻，家境窮困卻生了7個孩子，無力撫養，把孩子當作「商品」，賣了一對剛出生的子女，給林姓不孕男子，獲利...

熱門新聞

影／桃園特斯拉愚人節自撞分隔島起大火 32歲駕駛受困死亡

影／台南市驚傳槍響 南區當鋪光天化日被開6槍示威

不滿執行槍決 廢死盟宣布退出法務部廢死推動小組　

左手萎縮！高捷橋頭糖廠站前女桶屍特徵曝光

影／中年男搭捷運不戴口罩遭擋下 大罵站務人員：什麼東西

高雄橋頭桶屍案 死者疑失蹤6年的林姓離家婦人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。