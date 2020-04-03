前國中校長涉洩密罪 公懲會判降級改敘

雲林縣土庫國中前校長楊善淵涉嫌於民國107年間辦理學生校外教學參訪等採購案涉弊，雲林地院一審依洩密罪判決楊男1年徒刑。公懲會審理後，判決楊男降1級改敘。

判決指出，楊善淵等人在107年間辦理技藝教育、農業參訪採購案時，在上網公告前，將校外教學的人數、地點，提前透露給旅行社的蔡姓業務員，讓該旅行社取得優於其他廠商的競標條件，順利得標。

雲林地檢署偵辦後，依洩漏國防以外機密罪、貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物未遂罪起訴楊男，雲林地方法院審理後，判楊男2個洩密罪，各有期徒刑6月，可易科罰金，應執行有期徒刑1年；貪污部分判無罪。

雲林縣政府將楊善淵調職，並移送公務員懲戒委員會審理。

楊善淵答辯指出，採購案均由雲林縣教育處委託土庫國中辦理，在緊湊時程內辦理上級交辦事項，雖因不知法律而觸法，但未造成雲林縣政府損害。

公懲會審理後，認定楊善淵違法失職事證明確，嚴重損害政府信譽，判決降1級改敘。