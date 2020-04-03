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嘉義九頭身美女市議員戴寧婚變 連假接孩子返家被告

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市九頭身美女議員戴寧，清明連假前帶小孩返家團聚，被前夫提告。圖／報系資料照片
嘉義市九頭身美女議員戴寧，清明連假前帶小孩返家團聚，被前夫提告。圖／報系資料照片

被稱九頭身美女市議員戴寧與前夫協議離婚多年，清明連假前帶小孩返家團聚，郭姓前夫不滿，前天會同律師向警方提告戴寧涉嫌妨害自由、略誘，警方勸說無效，受理報案；戴寧對本案表無奈，強調事先有傳簡訊告知前夫，母親接小孩怎會報警？她也認為男方情緒管理有問題，不適合當小孩主要照顧者，上周已提出訴訟。

「一切都要為小孩著想！」戴寧今天接電話時，正在和小孩開心吃早餐，她坦言當年為某些原因與前夫協議離婚，雙方為小孩好做了協議，兩人各有1個小孩監護權，周一到四由男方負責照顧，五、六、日她負責，但寒暑假期雙方協商、無特別約定，沒想到對方相當強勢、經常不讓步。

她說，去年底立委選戰期間，對方不讓孩子回來，她忙選戰也同意，並要求日後補回來，男方也曾同意給她2周陪小孩，但事後卻反悔、不讓孩子回來，男方也曾在不告知她的情況下就幫小孩轉學，未考慮她有小孩監護權。

戴寧說，這次因為曾答應小朋友回家聚會，剛好遇連假，所以當天學校下課，她直接到校將2個小孩接走，事先已傳簡訊告知，沒想到他會向警方報案。

「請站在孩子立場理性溝通！」戴寧坦言，不希望這件事驚動社會、浪費社會資源，希望雙方爭議可理性溝通，母親帶孩子走需要報警又告知媒體？家長情緒真的可能影響小孩，請對方真的要站在孩子立場思考，雙方各有1個小孩監護權，小的監護權歸她，何必向警方報案？

戴寧台大EMBA畢業，身高168公分，容貌酷似藝人蕭亞軒，被稱為九頭身美女議員，他的父親戴建三曾任嘉義市民代表、市議員，戴寧已連任3屆、為現任嘉義市議員，去年曾以無黨籍身分參選立委。

戴寧被稱為九頭身美女議員，他的父親戴建三曾任嘉義市民代表、市議員。圖／報系資料照片
戴寧被稱為九頭身美女議員，他的父親戴建三曾任嘉義市民代表、市議員。圖／報系資料照片

監護權 嘉義 連假

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