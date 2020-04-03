男衝撞警車涉妨害公務南檢起訴 法官認證據不足判無罪

薛姓男子去年7月9日凌晨騎乘未懸掛車牌機車，行經台南市歸仁區中正南路一段時遭員警攔查，反而加速逃逸，經警鳴笛及按壓喇叭尾隨在後追捕，直到民權八街內，他發現是死巷且警車阻擋在前，騎機車加速衝撞警車，被依妨害公務罪嫌起訴，他表示，當時只是要從縫隙中騎車逃走，剛好員警打開車門而撞上，不是故意衝撞警察。台南地院認證據不足，判薛無罪，可上訴。

台南地院合議庭審理，薛去年7月9日4時23分，騎乘機車行經歸仁區中正南路一段時，遭黃姓、張姓示意攔查，薛見狀即加速逃逸，經警鳴笛及按壓喇叭尾隨在後，直至駛入民權八街內，見該處為死巷且警車阻擋在前欄檢，仍想騎機車離去，在騎乘過程中擦撞警車，經兩警下車逮捕。

薛表示，不是故意要衝撞警車符；因為該處是死巷，警車堵在巷口，他想從警車車旁空隙騎出去，才擦撞警車。

合議庭勘驗警車行車紀錄器，薛在員警尚未下車時，即騎乘機車往警車左側騎去，待碰撞警車後，機車停下，他以腳倒車後又想往警車右側騎去，可知薛並非騎乘機車直接衝撞警車車頭及員警。

又因機車碰撞警車後，機車並未倒下，薛又未再度騎乘機車朝警車左側行駛，而是趕緊以腳倒車想往警車右側騎去，顯見機車的車速不快，且薛無意硬闖警車左側，而想改從警車右側離去。

合議庭認為，薛在警車緊追在後的情況下，騎乘機車至無尾巷前，遭警車阻擋，此情況應非他事先所預見。薛急欲逃離現場，且見警車左側留有縫隙的情況下，他在此緊急時刻，是否仍有心思預見他騎乘機車往警車左側騎去時，員警會從駕駛座打開車門，機車會因此撞擊車門，妨害員警執行公務等情，令人質疑。合議庭認檢方所提證據不足，判薛無罪。