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公公治喪訃聞孝媳不是我 妻向夫及小三求償敗訴

聯合報 / 記者白錫鏗趙容萱／台中即時報導
婦人小玉以公公過世時，丈夫張男及小三阻撓她治喪、出席，甚至治喪訃聞中將小三列為公公的孝媳， 嚴重侵害她的配偶權，請求張男及小三連帶賠100萬，法官認小玉與張男夫妻間實質關係早已名存實亡，判決小玉敗訴。圖／本報資料照
婦人小玉以公公過世時，丈夫張男及小三阻撓她治喪、出席，甚至治喪訃聞中將小三列為公公的孝媳， 嚴重侵害她的配偶權，請求張男及小三連帶賠100萬，法官認小玉與張男夫妻間實質關係早已名存實亡，判決小玉敗訴。圖／本報資料照

婦人小玉（化名）以公公過世時，丈夫張男及小三阻撓她治喪、出席，甚至治喪訃聞中將小三列為公公的孝媳， 嚴重侵害她的配偶權，請求損害賠償，要求張男及小三連帶賠100萬，張男以三方簽立協議書，同意互不干涉彼此生活，法官認小玉與張男夫妻間實質關係早已名存實亡，駁回小玉的請求損害賠償。可上訴二審。

小玉指出，丈夫張男自2016年起即與女子小蘋（化名）同居，且在公眾場所出雙入對，毫不避諱，完全無視於她的存在，三人因此衍生出諸多紛爭訴訟，3人遂於同年4月2日簽立互不干涉彼此生活、和平相處及互不提傷害彼此訴訟之協議書。

小玉自簽訂協議書後，不斷要求被告張徹底斷絕與小蘋間婚外情關係，然2人不僅置若恍聞，繼續同居，尤有甚者，2人竟於公公治喪期間，阻撓她參與、出席，更於治喪訃聞中將小蘋列為公公之孝媳，小蘋在眾多親友面前公然以公公的媳婦身分出席喪禮，嚴重侵害她的配偶權，因此請求2人連帶賠償新台幣100萬。

張男辯稱，他與小玉原於2005年已簽立離婚協議書，並至戶政事務所辦理離婚登記，再於2008年與小蘋結婚並辦理登記，經小玉提告，二審認他與小玉為重婚無效，但他惟並未因此與小玉重修舊好，兩人已15年未共同生活，早已無任何夫妻之情，婚姻關係早已名存實亡。

3人遂於2016年簽立協議書，內容如下「三方因婚姻問題，無法解決，纏訟多年，勞神傷財，經三方協議，茲因張的公司財務困頓，無法給予小玉離婚的需求，所以無法履行離婚程序，又因張積欠小蘋數千萬元，無能力償還，陷小蘋於財務危機，歷經三方協議，同意三方和平相處，互不干涉彼此生活，不再提任何傷害三方的訴訟提告」特立此協議書。

承審法官認張男與小玉夫妻間實質關早已名存實亡，小玉所指侵害其配偶情節並非重大，所以認定小玉請求張男、小蘋核連帶賠償100萬元，即無理由，因此將全案駁回。

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