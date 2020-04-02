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翁仁賢伏法 人權團體：嚴重懷疑蔡總統對人權的承諾

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
針對法務部昨晚對死囚翁仁賢執行死刑，人權團體今晚發布聲明，譴責總統蔡英文任內第2次執行死刑。圖／擷取自臉書專頁「台灣人權促進會」。
針對法務部昨晚對死囚翁仁賢執行死刑，人權團體今晚發布聲明，譴責總統蔡英文任內第2次執行死刑。圖／擷取自臉書專頁「台灣人權促進會」。

針對法務部昨晚對死囚翁仁賢執行死刑人權團體今晚發布聲明，譴責總統蔡英文任內第2次執行死刑，並下重話「昨日的死刑執行使我們嚴重懷疑蔡英文總統對人權的承諾，也重挫台灣逐步廢除死刑的進展」。

聲明如下：

巴黎，台北， 4月2日2020年：國際人權聯盟以及其會員組織，台灣人權促進會及人權公約施行監督聯盟表示：昨日（4月1日）死刑的執行使我們嚴重懷疑蔡英文總統對人權的承諾，也重挫台灣逐步廢除死刑的進展。

國際人權聯盟秘書長 Adilur Rahman Khan表示：蔡英文總統以令人失望的方式結束第一任的任期。她應該改變方向，立即宣佈將在第二任期內正式暫停執行死刑。

2020年4月1日，現年54歲的翁仁賢在台北看守所被施以槍刑方式執行。翁先生於2016年2月7日除夕夜在桃園市的家庭住宅縱火，致5名家庭成員和一名看護致死，於2017年2月13日一審被判處死刑。 2019年7月10日，最高法院維持對翁先生的死刑判決。

國際人權聯盟、台灣人權促進會以及人權公約施行監督聯盟敦促政府執行國際獨立專家小組於2013年3月提出的建議，加大力度廢除死刑並立即暫停執行死刑。台灣目前仍有39名死刑犯。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧表示：法務部曾說必須在社會正義與人權之間取得平衡，這種說法似乎好像只有透過犧牲某些人的權利才能實現社會正義似的，我們絕不同意這種將報復等同於正義的誤導性言論。

本次的執行是蔡總統任內的第二次死刑執行。上一次執行發生在2018年8月31日，當時41歲的李宏基在高雄第二監獄被處決。蔡總統於2016年5月就職，並於2020年1月當選連任。她計劃於2020年5月20日就職。在一封對蔡總統第二任期內應採取行動的人權議題概述信中，國際人權聯盟、台灣人權促進會和人盟約也曾呼籲蔡總統正式暫停執行死刑，對所有現有死刑減刑，並為徹底廢除死刑制定詳細的時間表。

台灣人權促進會秘書長施逸翔說：我們強烈譴責政府不願意停止執行死刑，特別是因為他們完全理解執行死刑不會解決任何問題。

在2019年10月於台北舉行的第40屆年會期間，國際人權聯盟通過了一項議案，譴責在台灣使用死刑。議案還強調了現年60歲的邱和順（Chiou Ho-shun）案，他總共被關押了31年，其中最後的8年一直在死牢中。

死刑 人權 台灣人

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