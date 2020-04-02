北院裁押遠航董座張綱維 律師：依法抗告

遠航董事長張綱維涉嫌在重整階段財報不實、且有逃亡之虞遭聲押禁見獲准，他的辯護律師表示，依法抗告，感謝法院釐清其中2點遭指認犯罪部分，沒有不法意圖。

張綱維的辯護律師表示，依法抗告，也感謝法院釐清被告提領800萬交保金部分及22億貸款部分，沒有不法意圖。

遠東航空去年12月間無預警停飛，台北地檢署傳喚董事長張綱維到案說明，訊後依違反民用航空法諭令限制出境。北檢續查公司金流，懷疑張綱維將遠航向合作金庫貸款22億元，再私挪至個人名下的樺壹租賃公司，認為他涉犯違反證券交易法重罪，向北院聲押禁見。北院審理認為，檢方未提出具體事證，裁定800萬元交保。

北檢不服即時抗告。高院審理認為，張綱維被命限制住居後，竟擅自遷離，還突將名畫等個人財產搬到親友住處藏放，企圖隱匿資產，有逃亡之虞。高院認為，檢方已提出遠航11年前至今的財務報表、銀行回函、挹注遠航明細表、合作金庫銀行取款傳票及調查局報告等證據，撤銷發回北院重新開庭審理。