羈押了！遠航董事長800萬交保遭撤回 北院裁押

「一卡皮箱」引發的政治風暴，不僅重挫陳明文形象，也讓從政四十年未嘗敗績的他，在民進黨全面大勝下僅能險勝過關，最終與立法院長寶座失之交臂，陳明文自認「窮盡司法調查能事」，可還他清白，但檢察官仍點出三大不合理之處，陳有必要對外說清楚，才能徹底挽回民心。

2020-04-02 00:43