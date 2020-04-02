知名證券商與古董商輪流性侵酒醉女 一審重判10年刑期

53歲知名葉姓證券交易商2016年帶女性友人出席拍賣會慶功宴，遇上同桌46歲郭姓骨董商，3人結束後到Pub飲酒，再回到郭的住處飲酒。葉、郭2人卻涉嫌在客廳、房內對女子性侵得逞。士林地院審結，依強制性交罪嫌各判2人有期徒刑10年，可上訴。

據悉，郭的住家擺放珍貴古董，便在客廳安裝多台監視器防盜，只要有人走動，就能偵測錄影，原本用來防竊的監視器，拍下葉、郭2人涉嫌性侵犯行。

判決指出，葉、郭2人認識，葉以介紹工作為由，2016年12月25日晚上，邀女子參加在松山文創園區舉辦的拍賣會，結束後帶女子參加慶功宴，與郭同桌。葉、郭2人事後帶女子到安和路Pub飲酒，分別與女子玩猜拳遊戲，輸者以親臉、嘴代替懲罰，女子當時已不勝酒力。

2人再帶女子前往郭在士林的住處。隔天凌晨3點，2人在客廳架住女子身體，不顧她表達「不要、我要回家、帶我回家」等語，強行拉開她雙腿性侵，天亮後又在房內性侵她得逞。

葉辯稱，是女子主動親自己和郭，過程中沒有接收到女子拒絕的訊息，本願意在前2次提出不起訴狀況下，與女子和解，但她提出500萬元賠償，明顯為錢興訟。

郭辯稱，當時葉先跟女子親吻完，自己加入，女子沒有拒絕，早上起來，發現葉和女子不在客廳，便去房間找他們，又發現他們在親吻後，自己加入，再次與女子發生性關係。

法官勘驗監視器畫面，發現在客廳時，女子明顯用手推開2人，也將手放在大腿內側阻擋，腿部屢屢合起併攏、閃躲；葉、郭則有扳開、抓住女子雙腿的動作，進而對女子口交、指交及性交，女子也未主動撫摸2人。

監視器畫面指出，女子遭壓住手、腳，屢屢表示「不要、要回家、帶我回家」意願，仍被性侵。

檢警調查，女子遭性侵當晚，用手機傳訊息給葉稱「很害怕，你們也沒戴套」。葉立刻回「Very sorry」。2天後，女子再次傳訊指責，葉也回「請別把事情鬧大，求求妳了」。

合議庭囑託精神科鑑定醫師對女子看診，鑑定報告指出，女子並未詐病，確實因遭侵害有心理上創傷。

合議庭審酌，葉利用與女子熟識、介紹工作等信任，與郭共同對女子強制性交，欠缺尊重女子身體自主權；犯後又否認性侵，未與女子和解，毫無悔意，依強制性交罪各判葉、郭2人各10年刑期，可上訴。