夜店殺警案又一通緝犯歸案！前憲兵：關完想好好做水電

5年多前台北市發生「夜店殺警案」引發社會矚目，最高法院去年3月駁回57名被告上訴，全案部分確定，少數人員因未報到被通緝；繼今年3月初犯嫌周譽騰被捕，警方昨天又在高雄市逮獲27歲的董紹堂，移送台北地檢署發監執行，目前仍有6人通緝在逃。

2014年９月13日凌晨，台北市信義區一間夜店有客人與安管人員爆發口角衝突，警員薛貞國知情後到場處理，卻遭曾威豪及友人圍毆致死，事件曝光後發現曾及同夥全是通訊軟體「中山好青年」群組成員。

最高法院去年3月間駁回蕭叡鴻等57名被告上訴，全案部分確定，但有部分人員因未報到服刑遭通緝。繼今年3月初，被判12年徒刑的周譽騰落網歸案，台北市警方昨天又循線到高雄市三民區一處停車場，將被判7個月徒刑的董紹堂逮捕歸案。

據了解，董紹堂原名董玉堂，原為憲兵202指揮部勤務支援連一兵，5年多前與「中山聯盟」等同齡成員越走越近，也因此跟著朋友吸毒，甚至還導致身陷殺警案，他去年才剛因毒品案入獄執行完畢，又因殺警案被判7個月徒刑，一時不想再面對牢獄生活，決定逃跑被通緝。

「當兵當得好好的，變成只靠打零工維生，也讓爸媽都失望了，真的很不值得......」董紹堂說，他和「中山聯盟」部分成員是從小認識到大的朋友，當兵時只因一時無聊，就跟這些朋友到處吃喝玩樂；殺警案時他只是幫忙開車載人去夜店，未料被判7個月徒刑，「原本剛因為（毒品案）被關出來，不想再坐牢了，所以逃跑」。

警方調查，董原本在雙北地區逃竄，但近期逃往高雄市，經分析董紹堂生活作息及交友狀況，昨天下午2時許在停車場埋伏，趁董要牽車時將其逮捕；但讓警方驚訝的是，董紹堂看見警方身影，竟面帶微笑、完全配合警方指揮，並將身上剩餘的2000餘元現金及隨身物品拿出來，進一步釐清後。

董紹堂才說「逃亡真的很累，不想再跑了，本來還想說被警察攔到就算了，想趕快進去關一關，出來後好好學水電」。