800萬交保遭撤 遠航董事長張綱維：死也會死在台灣

遠航董事長張綱維涉嫌在重整階段財報不實、且有逃亡之虞遭檢方聲押，北院前天裁定800萬交保；檢方抗告，高院昨撤銷原裁定發回北院，北院今早再開羈押庭。張綱維約10點抵達，對於檢方偵查中認為他違反限制住居命令，他表示絕無此事，母親年紀大，小孩也小，不可能離開，「死也會死在台灣」。

張綱維說，所有公司都是自己獨資，怎會錢全部被查扣，說是犯罪所得，還說交保金額太少；身上已身無分文，讀書時，一個警告沒被記過，清大化工畢業後，一個前科也沒，現在被講的十惡不赦，最難過是清白，「我其實很想死」，大家不必擔心逃亡。

外傳張綱維日前返回遠航「搬錢」，與員工爆衝突。他說，當時是回公司開勞資會議，員工不讓投資人車開走，有誤解，情急之下將員工抱離開。他再次提到，公司的錢是自己獨資，沒股東；全台這麼多私人公司，老闆都不能管自己的錢？

有媒體問及遠航債務狀況。張綱維說，目前所有公司都以舊公司（遠航）為主，後續由投資人接手，讓公司存活，說實話，沒有投資人，「我早自殺了」。他昨回公司處理退票事宜，付了退票小組薪資，後續幾萬筆退票正在進行中。