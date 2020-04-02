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人倫悲劇！窮父母賣掉2個孩子獲利百餘萬元犯販賣人口罪

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人倫悲劇！窮父母賣掉2個孩子獲利百餘萬元犯販賣人口罪

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林一對夫妻涉嫌販賣子女被判刑。記者蔡維斌／攝影（模擬圖片與新聞無關）
雲林一對夫妻涉嫌販賣子女被判刑。記者蔡維斌／攝影（模擬圖片與新聞無關）

雲林縣一對30多歲夫妻，家境窮困卻生了7個孩子，無力撫養，把孩子當作「商品」，賣了一對剛出生的子女，給林姓不孕男子，獲利百餘萬元，因有人得知看不過去舉報，這對販賣子女的窮父母在兒童節前夕被雲林地方法院各判刑五年，所剩不法所得65萬元沒入。

這對男38歲、女33歲的夫妻，男子工作不穩定，靠打工維生，日薪雖千元，但曾染上吸毒惡習，收入不敷使用，從民國97年和妻子結婚並產下長子，往後每隔一、兩年就生一個孩子，到101年己產下兩年兩女，使得原本收入低微，被列為中低收入戶的家境，因孩子多經濟困頓更是雪上加霜。

沒想到這對年輕夫妻，並未因而停止生育，105年再產下第三個兒子，當年實在養不起，結識了平時都在辦理公益救濟的郭男，在郭男引介下，因林姓男子和妻結婚多年膝下無子女，期望能領養孩子延續家族香火。

因而當年林姓男子和這對夫妻商量後，就把第三個剛出生的兒子，以50萬元代價「賣給」林男，雙方以交易方式領養孩子的過程也進行得順利，不料，林姓男子想再擁有一女兒，讓自己家庭更美滿，也讓領養來的「兒子」將來能有個伴。

於是，雙方再訂下預約以80萬元再購買一名「女兒」，這對夫妻也依約在106年初取下避孕器就再懷孕，當時林男就以按月兩萬元「營養費」方式，共交付了30萬元訂金，直到106年底果然如願順利產下第三女兒時，依約再給林男領養，手續辦妥後，林男再交付50萬元尾款，雙方二度交易也進行順利。

這對年輕夫妻在出賣兩個孩子後，在107年間又生下一女，以連同被賣出的一對子女，他們生了四女三男共七個孩子。兩個孩子有代價被收養後，這對夫妻生活稍獲改善，而林姓男子領養一對子女，生活也很美滿，對待領養子女如同己出。

後來，年輕夫妻販賣女子的事情風聲走漏，有人看不慣就舉報，檢警受理偵查，查出這起販賣人口案，並以買賣人口罪起訴。

但合議庭法官認為，買賣人口雖屬違法，但這對年輕夫妻也是迫於生活窮困的無奈，忍痛割愛，而收養的家庭對其領養子女也視同己出，疼愛有加，一向身體不好的林男，甚至為了改善發育遲滯的養子，而耽誤自己就醫，最終在一次不慎摔倒後不幸亡故，無福與子女安養終身。

因而法官昨天對這對年輕夫妻以故意對兒童共同犯買賣人口罪各判7年，應執行5年，犯罪所得65萬元沒收。郭姓引介人判2年，緩刑4年，並向公庫繳20萬元。林姓男子因亡故公訴不受理。

涉嫌販賣人口的夫妻共產下七名子女，第三子和第三女被有代價領養。記者蔡維斌／翻攝
涉嫌販賣人口的夫妻共產下七名子女，第三子和第三女被有代價領養。記者蔡維斌／翻攝

夫妻 結婚

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