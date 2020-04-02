槍決翁仁賢 廢死執行長：蔡政府廢死口號是人權化妝品

男子翁仁賢潑灑汽油縱火燒死年邁手無寸鐵的親生父母、親姪、姪媳及父親看護等共6人，手段兇殘、泯滅人性，判決死刑定讞，昨晚槍決伏法；廢死聯盟執行長林欣怡在臉書發表聲明，質疑蔡政府指出除了把「廢除死刑」、「逐步廢除死刑」、「長遠目標廢除死刑」當作口號，拿來作為人權的化妝品，到底做了什麼？

54歲的翁仁賢退伍後就住老家，生活靠家人支持，和父母、兄長關係緊張，他認為自己長期為家庭付出卻無法得到相對應的肯定、尊重與回饋，父母、兄嫂、姪輩是「一丘之貉」，他對家人很失望，很早就想殺他們。

2016年除夕，翁仁賢預先買了20公升汽油先灑在屋外，趁翁家人返回龍潭三合院圍爐時，又朝吃團圓飯的家人潑，並用報紙引燃。翁的父母、姪子、姪媳和看護等6人來不及逃生，葬身火窟，姪女因灼傷送醫不治，另有五名親友也被火紋身。

翁仁賢被槍決，廢死聯盟執行長林欣怡在臉書指出，法務部將李宏基執行時的新聞稿拿出來，案情的部分改掉，其他幾段文字序做點調整，其他全都一樣；2018年，蔡英文政府第一次執行死刑，在此之前陳明堂次長承認審核死刑執行要點有問題，需要修，結果8/31就用了法務部也覺的有問題的審核死刑執行要點殺了李宏基。

林欣怡表示，昨晚蔡英文政府第二次執行死刑，在上一次到昨晚這段時間內，民間團體全力的協助法務部，針對監獄行刑法修法後的相關細則修訂，貢獻心力；但法務部就用應該被檢討的死刑執行方法，殺了翁仁賢。據說，下午陳明堂次長還和NGO一起開會到很晚，會議期間神色自若的討論著。

蔡清祥部長、蘇貞昌院長、蔡英文總統，還有逐步廢除死刑研究推動小組的主席陳明堂次長，廢除死刑真的是台灣的政策嗎？除了把「廢除死刑」、「逐步廢除死刑」、「長遠目標廢除死刑」當作口號，拿來作為人權的化妝品，到底做了什麼？

死刑替代方案、配套措施、對話溝通，通通都是民間在做，所有的事情都是民間在努力。他們到底做了什麼？他們執行死刑。

林欣怡質疑，為什麼非要在這個時刻？不殺他對台灣會有什麼危害？讓國家一定要在這個時刻，還沒有想清楚的時候，還覺得很多死刑相關規定需要修改的時刻，一定要殺了一心求死翁仁賢？

每一次的執行死刑，都是對廢除死刑、逐步廢除死刑、長遠目標廢除死刑的討論是傷害。翁仁賢犯下了最嚴重的犯罪，而法務部又有多正直、多正義呢？「法務部貫徹法治 審慎依法執行死刑」就是個笑話也是個謊話。

林欣怡聲明全文：

#TaiwanCanKill #MOJCanHelp

#ThatsAll #NothingMore

深呼吸。

很抱歉，今天最後還是沒有辦法生出新聞稿回應。 因為我們沒有辦法像法務部一樣，將李宏基執行時的新聞稿拿出來，案情的部分改掉，其他幾段文字序做點調整，其他全都一樣。

記者問我。我說，你應該去問蔡清祥部長、蘇貞昌院長、蔡英文總統，他們才知道。

2018年，蔡英文政府、蔡清祥部長，第一次執行死刑。

8/31執行死刑。法務部8/20還舉辦了CRPD審查的後續會議，會議上掌管死刑議題業務的陳明堂次長也承認審核死刑執行要點有問題，需要修。他懇切的請民間團體給意見。

結果8/31就用了法務部也覺的有問題的審核死刑執行要點殺了李宏基。

2020年，蔡英文政府、蔡清祥部長，第二次執行死刑。

死刑犯準用7月份上路新的監獄行刑法。還有很多細則需要討論。抱括死刑執行的方法、包括2018年就說了有問題的審核死刑執行辦法。

這段時間內，民間團體全力的協助法務部，針對監獄行刑法修法後的相關細則修訂，貢獻心力。

據說，下午陳明堂次長還和NGO一起開會到很晚，會議期間神色自若的討論著。

晚上法務部就殺了翁仁賢。用應該被檢討的死刑執行方法。

記者問我。我說你們相信蔡清祥說的話嗎？事實上他嘴巴在動，但什麼也沒說。

你們來問我，不如去問蔡清祥部長、蘇貞昌院長、蔡英文總統。當然還有逐步廢除死刑研究推動小組的主席陳明堂次長。

問他們真的相信台灣要逐步廢死嗎？廢除死刑真的是台灣的政策嗎？

問他們為什麼要廢除死刑？為了廢除死刑應該要做什麼？

我相信他們不知道，他們沒有想過，也沒有努力過。

除了把「廢除死刑」、「逐步廢除死刑」、「長遠目標廢除死刑」當作口號，拿來作為人權的化妝品。

到底做了什麼？

死刑替代方案、配套措施、對話溝通，通通都是民間在做，所有的事情都是民間在努力。

他們到底做了什麼？

他們執行死刑。

為什麼非要在這個時刻？不殺他對台灣會有什麼危害？讓國家一定要在這個時刻，還沒有想清楚的時候，還覺得很多死刑相關規定需要修改的時刻，一定要殺了一心求死翁仁賢？

每一次的執行死刑，都是對廢除死刑、逐步廢除死刑、長遠目標廢除死刑的討論是傷害。