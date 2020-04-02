大同市場派炒股交易金達28億 北檢起訴知名股市金主

台北地檢署偵辦大同炒股案，查出台商鄭文逸透過股市掮客張莒華引薦，找來知名股市金主林振興加入炒股集團，以連續高價買進及相對成交方式，拉抬大同公司股價，檢方清查，光是林振興這個支脈控制的交易總金額，就高達28億元，不法獲利3億元，昨天依違反證交法追加起訴林、張2人。

鄭文逸在2016年間，觀察大同股價認為，大同有千億餘元土地資產，股價淨值比遭嚴重低估，且董事會將於2017年5月11日改選，萌生介入大同經營權且趁勢炒股獲利的計畫，但因資金不足，透過上海地產商任國龍金援，找來股市作手鄒興華協助，利用資金繞道香港聯手炒作大同股價。

鄭文逸炒股集團因投入22億元炒作大同股價，不法獲利11億1400萬元（包含林振興的3億元），北檢先前已將鄭文逸、秘書張湘羚、鄒興華等3人起訴，目前由法院審理。

檢方清查，鄭文逸炒股期間，另透過張莒華找來丙墊金主蔣秀華固定操作買賣下單，再由張莒華引入金主林振興金援1億元，共同拉抬大同股價，光林振興控制的5個帳戶，交易金額就高達28億元。

據調查，鄭文逸集團自2016到2017年間，透過大量相對成交及釋放爭奪經營權之訊息，吸引散戶入場，待股價從每股5.48元拉高至20.65元，總買賣金額為147億元。

大同公司董事會於2017年5月11日改選，鄭文逸明知公司股票停止過戶日為3月13日，鄭等人雖對外佯稱爭奪經營權，卻不繼續持股及辦理登記參加股東會，反而趁股價高點「倒貨」出清，明顯有炒股牟取暴利。

此外，大同集團旗下華映公司因涉嫌隱匿重大事項，北檢上月也依違反證交法傳喚董事長林郭文艷到案，訊後命林郭以500萬元交保；據悉，大同公司派為爭奪經營權炒股部分，檢方也一併調查。