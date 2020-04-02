翁仁賢家人「不收屍」 官員：再努力聯絡

男子翁仁賢4年前的除夕趁圍爐夜縱火，企圖燒死全家，父母與家人6人死亡，今晚伏法；翁仁賢被槍決後，沒有家人願意「收屍」，台北看守所已聯絡翁仁賢住高雄市的姐姐出面處理，但迄未取得她的承諾。

翁仁賢放火殺人幾近「滅門」，犯親屬眾怒，自被關押後少有親友探監、辦會客；官員透露，翁仁賢定居高雄市的姐姐，近年來約以1個月一次的頻率到台北看守所會見翁仁賢，於是在翁仁賢槍決之後，先試圖聯絡她領回遺體。

不過，翁仁賢的姐姐婉拒看守所人員，表示因家住得太遠，辦領遺體不方便，建議找家住桃園市的仁賢哥哥翁仁焜幫忙處理，官員今晚又致電翁仁焜探詢意見， 翁仁焜也表示不想出面。

法務部矯正署官員說，死刑犯伏法後家人不願將屍體領回的狀況，少之又少，監獄不可能代為保管或處理死囚遺體，會依親疏關係研判，翁仁賢的姐姐是可能解決問題的人，會再積極聯絡處理翁仁賢身後事。

依據最高法院確定判決犯罪事實認定，54歲的翁仁賢2016年除夕趁家人圍爐時潑汽油縱火，父母等家人6死、5傷；翁仁賢一、二審、更一審被判處死刑，最高法院2019年7月10日自為判決翁仁賢死刑，定讞。