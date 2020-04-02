聽新聞
test
0:00 / 0:00

翁仁賢家人「不收屍」 官員：再努力聯絡

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

男子翁仁賢4年前的除夕趁圍爐夜縱火，企圖燒死全家，父母與家人6人死亡，今晚伏法；翁仁賢被槍決後，沒有家人願意「收屍」，台北看守所已聯絡翁仁賢住高雄市的姐姐出面處理，但迄未取得她的承諾。

翁仁賢放火殺人幾近「滅門」，犯親屬眾怒，自被關押後少有親友探監、辦會客；官員透露，翁仁賢定居高雄市的姐姐，近年來約以1個月一次的頻率到台北看守所會見翁仁賢，於是在翁仁賢槍決之後，先試圖聯絡她領回遺體。

不過，翁仁賢的姐姐婉拒看守所人員，表示因家住得太遠，辦領遺體不方便，建議找家住桃園市的仁賢哥哥翁仁焜幫忙處理，官員今晚又致電翁仁焜探詢意見， 翁仁焜也表示不想出面。

法務部矯正署官員說，死刑犯伏法後家人不願將屍體領回的狀況，少之又少，監獄不可能代為保管或處理死囚遺體，會依親疏關係研判，翁仁賢的姐姐是可能解決問題的人，會再積極聯絡處理翁仁賢身後事。

依據最高法院確定判決犯罪事實認定，54歲的翁仁賢2016年除夕趁家人圍爐時潑汽油縱火，父母等家人6死、5傷；翁仁賢一、二審、更一審被判處死刑，最高法院2019年7月10日自為判決翁仁賢死刑，定讞。

死刑 高雄市 縱火

延伸閱讀

翁仁賢家屬拒領遺體 可能由監所幫忙處理

翁仁賢縱火燒死至親 收容期間意外安分

死刑犯翁仁賢槍決前留遺言 要家人保重身體

翁仁賢伏法 蔡清祥：執行完有向蘇貞昌陳報

相關新聞

寄信恐嚇81位法學教授 男子今晚裁定羈押禁見

陳姓男子透過電子郵件將恐嚇信寄給全國9間大學法學院、81位教授，附上2個帳戶，引起大學校園恐慌；檢警查辦，台北地檢署今天...

翁仁賢家人「不收屍」 官員：再努力聯絡

男子翁仁賢4年前的除夕趁圍爐夜縱火，企圖燒死全家，父母與家人6人死亡，今晚伏法；翁仁賢被槍決後，沒有家人願意「收屍」，台...

翁仁賢家屬拒領遺體 可能由監所幫忙處理

死刑犯翁仁賢今晚台北看守所伏法，由於他是縱火燒死至親在內6人，讓其他家屬至今無法接受，第一時間拒領遺體，後續可能由監所協...

查陳明文300萬「鈔」認真！檢察官連綁鈔帶都逐一確認

陳明文高鐵遺失300萬元承辦檢察官江炳勳，司法官訓練所52期結業，原在雲林服務，去年才調至嘉義地檢署，他謙虛表示過去未辦...

戶政催辦出生登記 男子才知妻子在外產子怒提告

蔡姓女子3年前與丈夫吵架後負氣離家，與陳姓男子同居後產下1子，直至去年9月間，丈夫接獲新營戶政事務所催告，60天內應為新...

影／總裁不爽「被差別待遇」 一紙擋下違建拆除...住戶怒

國城集團總裁洪平森遭指控，在自家「六號綠洲」大樓頂樓平台蓋違建，危害公共安全，高雄市府工務局勒令拆除。但強制拆除前夕，洪...

施壓催辦建照拿1307萬 陳科名辯獎金、法院認不正利意

新北市議員陳科名涉嫌收受回扣及賄賂，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照。新北地院審理後，認定他涉犯對於職務上行為收受賄賂...

江姓夫婦居家檢疫落跑 媳婦繳清30萬元罰款

江姓夫婦居家檢疫闖小三通，共被罰30萬元，未繳罰款又從桃園機場出境，行政執行署台中分署已經查扣2人的人壽保險，並限制出境，他們未來回到台灣後，必須繳納罰鍰之後，才能再出國...

為洗衣機用水持刀砍胞兄 男涉殺人未遂判3年

新北一名劉姓男子因洗衣機用水問題與哥哥大吵，竟因氣憤難平就持西瓜刀攻擊，劃傷對方頸部，幸好其他家人見狀急忙阻止，救護車也...

陳明文案不起訴處分 告發者林國慶：不意外

立法委員陳明文300萬案今天以無不法、不起訴處分偵結，告發者同時也是陳明文去年選立委的對手林國慶，下午於臉書粉專開直播表...

涉掏空遠航還躲藏 張綱維800萬具保遭高院撤銷

遠東航空董事長張綱維違反民用航空法被限制出境、出海，檢、調查出張將遠航向合作金庫貸款的22億元挪至個人名下的樺壹租賃公司...

張綱維交保檢抗告成功 高院打臉北院裁定

遠航董事長張綱維涉嫌在重整階段財報不實遭聲押，法院裁定800萬交保，北檢不服向高院提即時抗告，高院認為依檢察官出示證據顯...

熱門新聞

蔡英文任內第二度執行死刑 翁仁賢燒死6位家人今晚槍決伏法

翁仁賢燒死6親人遭槍決 胞兄：不想領回遺體

江姓夫婦居家檢疫落跑 媳婦繳清30萬元罰款

竹東少女命案5凶手 有教化可能「無從判死」免死定讞

大貨車視線死角 7旬男騎士載小孩硬鑽發生碰撞卡車底

殺人犯翁仁賢今晚九點執行槍決 共開兩槍打心臟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。