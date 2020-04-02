張綱維800萬交保遭撤 今開羈押庭

遠航董事長張綱維涉嫌在重整階段財報不實、且有逃亡之虞遭檢方聲押，台北地方法院前天裁定八百萬元交保；檢方抗告後，高院昨撤銷原裁定發回北院，北院今天上午將再開羈押庭。

調查局赴遠航載走4卡車物證

北檢防張搬錢 扣押帳戶3000萬

調查局北機站為防張綱維滅證，前晚趁張開羈押庭與籌措保金時，緊急赴遠航總部扣押財會資料，載走四卡車帳冊與電磁紀錄；台北地檢署為避免張擅自動用遠航應收帳款、員工職福會等資金，扣押遠航相關帳戶三千餘萬元。

檢方指控，張綱維是遠航重整法定代理人，他涉嫌在重整階段，未向法院陳述有向地下錢莊借款高達十億、且利息都是天價，提供不實財報資訊，使法院誤以為遠航已無債務，二○一五年重整完成。張近日甚至到遠航強取八百萬元，還把名畫等資產交給親友藏放，顯有計畫逃亡，有羈押必要。

北院裁定指出，檢察官主張張綱維在二○一六年的資產負債表、財務報表中，不實記載遠航有應收帳款卅億餘元，但未提出具體事證。檢察官未能舉證張犯詐欺取財罪，且有「反覆實施」的羈押原因，准予八百萬元交保。

高院認為，張綱維在訊問時雖否認犯罪，但檢方提出的證據，足見張有高額民間高利貸借款，負擔鉅額利息，卻沒在擔任遠航公司重整人前充分揭露，使人誤信他財務狀況無虞，涉犯證交法財報不實、刑法偽造文書、詐欺、背信等罪。

高院表示，張人脈、資力雄厚，有逃亡能力，加上張突將名畫等個人財產搬移至親友住處藏放，隱匿資產、籌款安頓親友，顯見有逃亡之虞，且有勾串共犯、證人及湮滅證據的可能性。

高院還指出，北院只命他拿八百萬元具保，不合比例，撤銷發回北院詳查。