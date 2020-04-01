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寄信恐嚇81位法學教授 男子今晚裁定羈押禁見

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

陳姓男子透過電子郵件將恐嚇信寄給全國9間大學法學院、81位教授，附上2個帳戶，引起大學校園恐慌；檢警查辦，台北地檢署今天複訊認定陳有勾串、滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見，台北地院審理，晚間裁定陳羈押禁見。

北、中、南部9間大學法學院81位法律系教授接獲恐嚇電子郵件，內容是：「教授你好，在下最近手頭緊，需要你的幫助，江湖救急要求不多2萬就好，分別匯到以下銀行戶頭，不給錢，我會親自殺到你家，殺你全家」，引起議論。

台北地檢署上月接獲任教世新大學的司法官學院前院長林輝煌檢舉後，指派主任檢察官張智堯、檢察官黃振城偵查，檢警查出，寄信人是陳姓男子，疑為討債假冒債務人的名字到處亂寄信。

警方執行搜索、拘提，依恐嚇取財未遂罪將陳移送台北地檢署複訊。檢察官訊後認定有勾串、滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

恐嚇 檢察官 世新大學

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