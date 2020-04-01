查陳明文300萬「鈔」認真！檢察官連綁鈔帶都逐一確認

陳明文高鐵遺失300萬元承辦檢察官江炳勳，司法官訓練所52期結業，原在雲林服務，去年才調至嘉義地檢署，他謙虛表示過去未辦什麼重大案，陳明文案應是相對受矚目案件，當初接受檢察長交辦後備感壓力，調查過程他不放過任何細節，不僅要聽被告、證人供詞，更要讓證據說話。

江炳勳說，因為本案受社會大眾矚目，偵辦壓力頗大，檢視陳明文夫妻財力、資產，也認為借貸有疑點，但辦案不能只有疑慮，一定要釐清是否合法、是否為真。

他說，本案傳喚許多證人，也查驗陳將300萬取回後，給付裝潢的原始鈔券上的綁鈔帶印鑑，就是要確認鈔券，是否真的就是借貸人，當初從提領銀行取出的現金，被告供詞是否屬實。

因為陳明文妻子供稱，去年共向陳的大姐借款12次，借款過程長達4個月，調查內容多，不起訴書內容也相對多，繕寫過程雖然辛苦，但能讓證據說話最重要。

「他是非常細心的檢察官！」雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，江炳勳在雲林地檢服務時，曾偵辦一起債務糾紛傷害案，債主、債務人扭打過程，債主受傷送醫，債務人偵訊時辯稱「對方是自己撞傷」，江檢視債主身上圓形傷口，即要求回事發地勘驗「被甚麼撞傷？」