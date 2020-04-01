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夫妻以無力撫養為由販賣子女 各判刑5年

中央社 / 雲林縣1日電
雲林縣一對夫妻以無力撫養為由，透過仲介郭鎮綱販賣二名子女給林姓男子，雲林地方法院今天判決，涉案夫妻及郭鎮綱各判5年不等有期徒刑，林男因亡故不受理。全案可上訴。示意圖／Ingimage
雲林縣一對夫妻以無力撫養為由，透過仲介郭鎮綱販賣二名子女給林姓男子，雲林地方法院今天判決，涉案夫妻及郭鎮綱各判5年不等有期徒刑，林男因亡故不受理。全案可上訴。示意圖／Ingimage

雲林縣一對夫妻以無力撫養為由，透過仲介郭鎮綱販賣二名子女給林姓男子，雲林地方法院今天判決，涉案夫妻及郭鎮綱各判5年不等有期徒刑，林男因亡故不受理。全案可上訴。

雲林地方法院依買賣人口罪判處涉案夫妻各有期徒刑3年、4年，應執行有期徒刑5年，買賣所得沒入；郭鎮綱則依媒介被買賣之人罪，判處有期徒刑1年6個月，應執行有期徒刑2年，緩刑4年，並應自判決確定日起6個月內向公庫支付新台幣20萬元。

雲林地方法院庭長王紹銘今天指出，涉案夫妻為七年級生，家庭經濟僅靠男方打臨工維持，夫妻倆人從民國97年起陸續生下2女2子，家計辛苦，民國104年被列為低收入戶。

涉案夫妻於105年再生下1子，郭鎮綱得知林姓男子希望有子嗣，而涉案夫妻經濟困頓，因此仲介2個家庭進行交易，最後以新台幣50萬元代價，將這名男嬰賣給林姓男子。

林姓男子考量購得男嬰需要手足，再度找上郭鎮綱，慫恿涉案夫妻接受以80萬元代價再次生育，林男另按月給付生母營養費2萬元，後來產下1名女嬰，由林男完成認養手續。

合議庭調查，林男對於購得的子女都視如己出般照顧，且林男在審理過程中意外身亡，公訴不受理。

判決書指出，涉案夫妻生育7名子女，涉嫌販賣子女前有了解林男家庭經濟狀況，這與色情業者販賣人口為性交或猥褻行為的惡性顯然不同，合議庭審量涉案夫妻犯後態度尚可，做上述判決。

另郭鎮綱雖曾否認犯行，但事後坦承犯行，有悔悟之意，又經歷偵、審程序的教訓後，當知所警惕而無再犯之虞，給予緩刑。全案可上訴。

夫妻 生育

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