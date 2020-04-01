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戶政催辦出生登記 男子才知妻子在外產子怒提告

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
丈夫接獲催辦出生登記，才知妻子及小王產子，憤而提告，台南地院認妻子及小王犯通姦、相姦罪，均判6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
丈夫接獲催辦出生登記，才知妻子及小王產子，憤而提告，台南地院認妻子及小王犯通姦、相姦罪，均判6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

蔡姓女子3年前與丈夫吵架後負氣離家，與陳姓男子同居後產下1子，直至去年9月間，丈夫接獲新營戶政事務所催告，60天內應為新生兒申辦出生登記，隨後又接獲戶所通知，已依法逕為新生兒完成出生登記，丈夫怒告妻子及陳妨害婚姻，台南地院認兩人犯通姦、相姦罪，均判6月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳明知蔡女是有夫之婦，前年11月初，在台南住處通姦、相姦，直至去年6月底產下1子。未料，蔡女未為新生兒辦出生證明，去年9月6日新營戶政事務所書面催告，蔡女及丈夫於法定期間申請該新生兒的出生登記，均未獲回應。9月19日丈夫則接獲該所書面通知，已依法逕為新生兒完成出生登記。

長期未接獲妻子訊息的丈夫，得知妻子與陳在外頭生了1子，怒不可遏，戶口名簿平白多了名兒子，小孩也多了名弟弟，憤而對妻子及陳提告。經警方調查，釐清新生兒的血緣關係，蔡女及陳坦承有婚外情

台南地院審酌，蔡女與丈夫3年前吵架後即離家，與陳同居，蔡女及陳明知婚姻關係仍存續且生有子女，仍為通姦與相姦犯行致產子，致丈夫生活與家庭遭受損害。院方斟酌陳及蔡女2人教育程度、經濟狀況、犯罪動機、犯行結果、犯後態度等情狀，分別量處6月徒刑，可易科罰金。

新生兒 婚姻 婚外情

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