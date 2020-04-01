影／總裁不爽「被差別待遇」 一紙擋下違建拆除...住戶怒

國城集團總裁洪平森遭指控，在自家「六號綠洲」大樓頂樓平台蓋違建，危害公共安全，高雄市府工務局勒令拆除。但強制拆除前夕，洪平森擬出一紙切結書，表示全案進入行政訴訟程序，待結果確定該違建應拆，就會在收到判決後一周內自行拆除，並透過委任律師轉達，該違建不須即報即拆，不滿市府優先拆除，「我也是高雄市民，為何受差別待遇」，主張市府手段違反比例原則。

洪平森去年被大樓住戶投訴他在樓頂避難平台設違建，導致逃生梯道遭阻斷，高市府工務局去年認定該違建屬於得強制拆除的違章建物；洪沒提訴願救濟，違建認定確定。然而，洪平森自認，該違建在不影響公安情況下，應不需立即拆除，只要先列管、再分期拆除即可，提訴願被駁回後，再向高雄高等行政法院提行政訴訟，今天上午首次開庭，

大樓管委會主張，洪平森在樓頂違建，完全堵住兩棟樓間逃生梯，很明顯就影響消防安全；針對洪平森委任律師表示，一部份逃生圍牆已拆除說法，大樓委任律師陳宏哲打臉駁斥，「根本只拆了遮雨棚而已」。

但洪平森委任律師轉達，洪並不爭執違建事實，只是爭執，該違建並不影響安全，依法不須即報即拆，只要列管、分類分期拆除即可，「為什麼市府不去處理新的優先拆除違建，反而要求既有違建立刻拆除」，質疑工務局「針對」。

洪平森委任律師表示，機關必須依法行政，「不是想什麼時候執行就什麼時候執行」，當庭要求工務局提出從2018年迄今的屋頂違建拆除紀錄，包括避難平台違建拆除、一般平台違建拆除等數據，想證明工務局手段有違公平原則。

工務局委任律師則表示，違建有拆除必要性，至於拆除優先順序，是主管機關權限。高雄高等行政法院法官裁示4月21日再開庭。

洪平森與工務局纏訟中，然而，違建延遲拆除卻引發大樓住戶不滿。住戶管委會主委羅淑玲表示，行政訴訟程序往往需費時數年，工務局只因洪平森一紙切結書，就突襲式停止既定拆除作業，讓社區數百住戶得繼續面對災難時無法逃生的危險，「這樣就符合所謂的平等原則、比例原則嗎？」

針對此案，高市府工務局昨天對外表示，違建人前天申請，說明此案在高雄高等行政法院審理中，切結待判決確定屬於應拆除違建物，將在收受判決書後一週內自行拆除。違章建築處理大隊表示本案因屬高空拆除作業，作業風險高，若遇衝突事件易釀更大損害，因此，同意違建人於判決確定後自行拆除，並不違反平等、比例原則。