施壓催辦建照拿1307萬 陳科名辯獎金、法院認不正利意

新北市議員陳科名涉嫌收受回扣及賄賂，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照。新北地院審理後，認定他涉犯對於職務上行為收受賄賂及不正利益6罪，分別論處8年2月到9年6月不等刑期，合併應執行10年8月，褫奪公權5年。全案可上訴。

陳科名在新北市升格前就曾擔任過台北縣議員，升格後也連任3屆新北市議員，且擔任過第3審查委員會召集人，負責審查工務局、水利局和城鄉發展局等單位相關事項，但去年3月收賄案爆發後被收押禁見，今年1月才以300萬元交保。

檢調調查，有建商希望能趕快推出建案銷售，找上陳科名幫忙關說，且明知陳所投資的工程行報價高於行情，仍將建案的土方清運、門窗安裝交給工程行承接，作為交換條件。陳則涉嫌利用市議員權勢對新北市核發建照的承辦人員施壓，要求他們優先處理特定建商的建照審核。

審理時，陳科名承認議員身分並擔任過審查委員會召集人，但不清楚委員會職責。他辯稱自己有以老婆名字和匿名方式投資土方公司，錢是投資工程行的紅利和介紹工程的業務獎金，但對於建商直接交付現金一事交代不清，加上工程行老闆認罪，說法未被法院採信。

法院認為，陳科名口中的「獎金」並非單純佣金，而是他向新北市政府施壓催辦建照後的報酬，屬於不正利意。最後審酌他身為新北市議員，受人民選票託付，卻不知廉潔自持，違背選民託付及社會期待，更傷害議會及政府機關的公益形象，犯後也未見悔悟，因此量處其刑。

此外，檢方起訴時認定陳科名不法所得1717萬餘元，但法院審理後認為其中一筆410萬元金錢無法證明與催辦建照有關，認為其不法所得應為1307萬餘元，該筆410萬元的犯行也無罪。