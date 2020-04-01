江姓夫婦居家檢疫落跑 媳婦繳清30萬元罰款

江姓夫婦居家檢疫闖小三通，共被罰30萬元，未繳罰款又從桃園機場出境，行政執行署台中分署已經查扣2人的人壽保險，並限制出境，他們未來回到台灣後，必須繳納罰鍰之後，才能再出國，3月31日下午，江姓夫婦的媳婦已繳清30萬罰款，並提供繳款資料給執行官。

行政執行署台中分署主任執行官周隆光表示，江姓夫婦於今年2月2日從中國廈門返台，依規定應居家檢疫，竟公然違反，2月6日從台北搭機到金門，企圖經小三通到中國廈門，被查獲後通報新北市政府衛生局依傳染病防治法裁罰各15萬元。

江姓夫婦兩人未進行居家檢疫落跑又拒繳罰鍰，顯為不良示範，嚴重影響我國防疫工作，違反居家檢疫如經確診而又傳染他人者，將形成防疫破口，必須有效加以遏阻以絕後患。

該案於3月16日，由新北市政府衛生局移送至台中分署，該分署受理後，以專案辦理迅速調查發現，江姓夫妻竟於2月19日從桃園機場離境，顯有規避執行及逃匿之虞，隨即通知內政部入出境及移民署將兩人限制出境，並向兩人在臺之住居所為送達。江姓夫婦未來回到台灣後，必須繳納罰鍰之後，才能再出國。

除此之外，執行官也祭出核發執行命令扣押義務人往來銀行之存款，調查過去於銀行之往來情形等鐵腕執行之手段，經由大眾傳播媒體大幅報導後，於3月31日下午，接獲江姓夫婦的媳婦來電，告知已至郵局繳清30萬罰鍰，並提供繳款資料。