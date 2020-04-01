陳明文案不起訴處分 告發者林國慶：不意外

立法委員陳明文300萬案今天以無不法、不起訴處分偵結，告發者同時也是陳明文去年選立委的對手林國慶，下午於臉書粉專開直播表示，只能說這樣的結果不意外，雖此案有諸多疑點，但檢察官已盡力寫了54頁起訴書，公道自在人心。

林國慶表示，今天是愚人節，恭喜陳明文案不起訴處分，而林國慶上周收到6條判刑合起來可以關一年，質疑「只許官州搬錢，不許百姓講話」。

林國慶提到，判決書中最離譜的地方是高鐵各車廂都有裝監控系統，但剛好陳明文所在的車廂監視器還沒驗收不能啟動，才沒有畫面，林國慶說，他的服務處裝了8支監視器，都在啟動、試用之後驗收，廠商才收錢，高鐵的說法不合理。

此外，陳明文財產超過300萬元，卻要跟其姐姐借錢，還須將現金領出來才坐船去菲律賓，林國慶懷疑，為何不直接匯款？即使領了300萬元現金想帶去菲國，但過海關時因金額高須申報，否則恐違反菲國入境規定，且一次領這麼多錢出來，銀行應該先通報、確認才可通知領取，但現金卻無相關照片。