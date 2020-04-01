陳明文三百萬案最高規格偵結 辦公室：捍衛委員清白

立法委員陳明文去年在高鐵站遺失300萬元現鈔，被質疑是否涉嫌洗錢、貪汙，嘉義地檢署經半年調查今天偵結、查無不法，作出不起訴處分，陳明文立委辦公室聲明表示，這次檢方以大動作執行長達6個月的最高規格嚴密調查前所未見，今天的結果捍衛陳明文的清白。

陳明文立委辦公室表示，偵查過程與結果已經「窮盡司法調查能事」，證明因社會各界對此案的高度關注，嘉義地檢署投注大量人力、物力調查後，還原真相，進而為不起訴處分，雖然真相大白，但過程的傷害只有當事者及其家人才懂。

陳明文立委辦公室表示，本案不起訴處分書全文長達54頁，受檢調單位傳訊證人人次高達59人次，證人證述引用更高達數百次，除陳明文本人，舉凡委員家屬、隨扈、國會辦公室助理、高鐵公司員工、相關銀行員、甚至所搭乘的高鐵同車廂乘客，均遭傳訊並接受詳細查問。

物證方面，陳明文及其親屬名下所有銀行帳戶歷史交易明細均遭調閱，證明陳明文及家屬一切往來金流清白，檢方進而查閱提領銀行監視器畫面，用以查證提款人跟證人證詞是否一致，總計嘉義地檢署函查物證，並為不起訴書引用者高達308份證據文件。