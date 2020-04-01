聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市議員黃仁涉詐領助理費 中檢裁定以30萬交保

聯合報 / 記者白錫鏗張明慧／台中即時報導
台中市平地原住民市議員黃仁及妻子王春梅，被檢舉利用人頭詐領助理費，經檢察官昨展開搜索及傳訊，今天凌晨訊後認定黃仁涉嫌貪污罪的利用職務詐取財物罪，裁定黃仁30萬、王春梅20萬交保，其餘人請回，詐取金額由檢方持續釐清中。圖／本報資料照
台中市平地原住民市議員黃仁及妻子王春梅，被檢舉利用人頭詐領助理費，經檢察官昨展開搜索及傳訊，今天凌晨訊後認定黃仁涉嫌貪污罪的利用職務詐取財物罪，裁定黃仁30萬、王春梅20萬交保，其餘人請回，詐取金額由檢方持續釐清中。圖／本報資料照

國民黨第15選區台中市平地原住民市議員黃仁及妻子王春梅，被檢舉於2010年至2014年、及2018年迄今，利用人頭詐領助理費，經台中地檢署檢察官昨天展開搜索及傳訊，共傳訊涉案人及證人共15人，今天凌晨訊後認定黃仁涉嫌貪污罪的利用職務詐取財物罪，裁定黃仁30萬、王春梅20萬交保，其餘人請回，詐取金額由檢方持續釐清中。

市議員黃仁公開新聞指出，有關助理費一案，此為民國99年的舊事；主要因擔任平地原住民，服務轄區廣泛，因此聘任多名助理，依職務、服務項目與工作份量多寡分攤，因此引起誤會。但黃仁議員強調，行事公平公正，絕無侵佔助理薪資一分一毛，也未進自己口袋，全都如實發放給服務的有給職或無給職助理人員。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良說，檢方接獲民眾檢舉市議員黃仁，涉嫌利用人頭詐領助理費，檢察官昨天持法院核准的搜索票，搜索黃仁的住處等4個地點，並請台中市議會提供相關資料。

檢察官指揮調查局台中市調查處多名調查員，傳訊黃仁、王春梅夫妻等涉案人共13人，並傳2名證人，針對本案諸多疑點，展開漏夜偵訊，訊至今天凌晨偵訊結束，檢察官裁定黃仁、王春梅夫婦各以30萬元、20萬元交保，其餘人請回。

中檢表示，黃仁夫妻涉嫌觸犯的是貪污治罪條例的利用職務詐欺取財罪，觸法時間則是（2010年至2014年），以及2018年迄今，至於金額等細節，仍進一步釐清中。

檢察官 台中市 原住民

延伸閱讀

影／詐徒用新冠肺炎騙大陸人 特警高樓垂降破窗抓人

從歐洲疫區押解詐欺犯返台 刑事局官警也要居家檢疫

詐騙犯自旅遊警示區押返台 中檢：高規格防疫

從歐洲押回的90名詐欺犯 看守所採最高規格防疫

相關新聞

不合理但查無不法 陳明文遺失300萬案不起訴

立委陳明文去年在高鐵遺失三百萬元，遭人告發涉洗錢防制法、貪汙治罪條例，嘉義地檢署經半年多調查，昨以雖不合常理，但查無證據證明三百萬元為不法所得，作出不起訴處分。

新聞眼／一卡皮箱3疑點 陳明文應說清楚

「一卡皮箱」引發的政治風暴，不僅重挫陳明文形象，也讓從政四十年未嘗敗績的他，在民進黨全面大勝下僅能險勝過關，最終與立法院長寶座失之交臂，陳明文自認「窮盡司法調查能事」，可還他清白，但檢察官仍點出三大不合理之處，陳有必要對外說清楚，才能徹底挽回民心。

最高法院分案霸凌？查無不法

最高法院新卸任院長昨天交接。司法院同天發布「分案霸凌」調查報告，結論認沒有證據證明最高法院違反法定法官原則、指定分案，不必懲處。

張綱維800萬交保遭撤 今開羈押庭

遠航董事長張綱維涉嫌在重整階段財報不實、且有逃亡之虞遭檢方聲押，台北地方法院前天裁定八百萬元交保；檢方抗告後，高院昨撤銷原裁定發回北院，北院今天上午將再開羈押庭。

大同市場派炒股交易金達28億 北檢起訴知名股市金主

台北地檢署偵辦大同炒股案，查出台商鄭文逸透過股市掮客張莒華引薦，找來知名股市金主林振興加入炒股集團，以連續高價買進及相對...

非法運土石 罰6萬押回產源地卸貨

新北市一輛砂石車日前凌晨從五股垃圾山疑偷運剩餘土石方外出時，與汽車相撞，導致對方駕駛死亡，環保局追查是違規載運土石，依違反廢棄物清理法處以6萬元罰鍰並查扣車輛；此外，五股區的鑽億預拌混凝土廠長期違規營業，造成環境汙染，遭市府裁罰數百萬仍未改善，前天被斷電處分。

寄信恐嚇81位法學教授 男子今晚裁定羈押禁見

陳姓男子透過電子郵件將恐嚇信寄給全國9間大學法學院、81位教授，附上2個帳戶，引起大學校園恐慌；檢警查辦，台北地檢署今天...

查陳明文300萬「鈔」認真！檢察官連綁鈔帶都逐一確認

陳明文高鐵遺失300萬元承辦檢察官江炳勳，司法官訓練所52期結業，原在雲林服務，去年才調至嘉義地檢署，他謙虛表示過去未辦...

戶政催辦出生登記 男子才知妻子在外產子怒提告

蔡姓女子3年前與丈夫吵架後負氣離家，與陳姓男子同居後產下1子，直至去年9月間，丈夫接獲新營戶政事務所催告，60天內應為新...

影／總裁不爽「被差別待遇」 一紙擋下違建拆除...住戶怒

國城集團總裁洪平森遭指控，在自家「六號綠洲」大樓頂樓平台蓋違建，危害公共安全，高雄市府工務局勒令拆除。但強制拆除前夕，洪...

施壓催辦建照拿1307萬 陳科名辯獎金、法院認不正利意

新北市議員陳科名涉嫌收受回扣及賄賂，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照。新北地院審理後，認定他涉犯對於職務上行為收受賄賂...

江姓夫婦居家檢疫落跑 媳婦繳清30萬元罰款

江姓夫婦居家檢疫闖小三通，共被罰30萬元，未繳罰款又從桃園機場出境，行政執行署台中分署已經查扣2人的人壽保險，並限制出境，他們未來回到台灣後，必須繳納罰鍰之後，才能再出國...

熱門新聞

蔡英文任內第二度執行死刑 翁仁賢燒死6位家人今晚槍決伏法

翁仁賢燒死6親人遭槍決 胞兄：不想領回遺體

竹東少女命案5凶手 有教化可能「無從判死」免死定讞

江姓夫婦居家檢疫落跑 媳婦繳清30萬元罰款

殺人犯翁仁賢今晚九點執行槍決 共開兩槍打心臟

大貨車視線死角 7旬男騎士載小孩硬鑽發生碰撞卡車底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。