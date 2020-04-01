中市議員黃仁涉詐領助理費 中檢裁定以30萬交保

國民黨第15選區台中市平地原住民市議員黃仁及妻子王春梅，被檢舉於2010年至2014年、及2018年迄今，利用人頭詐領助理費，經台中地檢署檢察官昨天展開搜索及傳訊，共傳訊涉案人及證人共15人，今天凌晨訊後認定黃仁涉嫌貪污罪的利用職務詐取財物罪，裁定黃仁30萬、王春梅20萬交保，其餘人請回，詐取金額由檢方持續釐清中。

市議員黃仁公開新聞指出，有關助理費一案，此為民國99年的舊事；主要因擔任平地原住民，服務轄區廣泛，因此聘任多名助理，依職務、服務項目與工作份量多寡分攤，因此引起誤會。但黃仁議員強調，行事公平公正，絕無侵佔助理薪資一分一毛，也未進自己口袋，全都如實發放給服務的有給職或無給職助理人員。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良說，檢方接獲民眾檢舉市議員黃仁，涉嫌利用人頭詐領助理費，檢察官昨天持法院核准的搜索票，搜索黃仁的住處等4個地點，並請台中市議會提供相關資料。

檢察官指揮調查局台中市調查處多名調查員，傳訊黃仁、王春梅夫妻等涉案人共13人，並傳2名證人，針對本案諸多疑點，展開漏夜偵訊，訊至今天凌晨偵訊結束，檢察官裁定黃仁、王春梅夫婦各以30萬元、20萬元交保，其餘人請回。

中檢表示，黃仁夫妻涉嫌觸犯的是貪污治罪條例的利用職務詐欺取財罪，觸法時間則是（2010年至2014年），以及2018年迄今，至於金額等細節，仍進一步釐清中。