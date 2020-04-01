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收賄替建商施壓催建照 新北議員陳科名貪汙判十年八月

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
新北市議員陳科名。圖／報系資料照片
新北市議員陳科名。圖／報系資料照片

新北市議員陳科名因收受回扣和賄款，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照核發速度，今天被新北地院認定違反貪汙治罪條例，6次犯行分分別被判8年2月到9年6月徒刑，合併應執行10年8月徒刑，褫奪公權5年。可上訴。

陳科名在新北市升格前就曾擔任過台北縣議員，升格後也連任3屆新北市議員，且擔任過第3審查委員會召集人，負責審查工務局、水利局和城鄉發展局等單位相關事項。他去年3月爆發收賄關說案後收押禁見，今年1月才以300萬元交保。

檢調調查，有建商希望能趕快推出建案銷售，找上陳科名幫忙關說，且明知陳所投資的工程行報價高於行情，仍將建案的土方清運、門窗安裝交給工程行承接，作為交換條件。陳則涉嫌利用市議員權勢對新北市核發建照的承辦人員施壓，要求他們優先處理特定建商的建照審核，藉此獲得工程行業務獎金，因此認定有行、收賄嫌疑。

此外，陳科名除了以承包工程做為交換條件，從2012年到2019年也多次收受廠商業者金錢賄絡，不法所得合計1717萬餘元，加上工程行的蔡姓負責人也坦承犯行，事證明確，因此依貪汙治罪條例的不違背職務受賄罪起訴。

法院審理時，陳科名承認議員身分並擔任過審查委員會召集人，但不清楚委員會職責。此外，陳承認有以老婆名字和匿名方式投資土方公司，也認有建商會定期匯款給他，但他否認有替廠商關說施壓，指對方是因為彼此政治理念接近，所以匯錢支付服務處開銷，對於收回扣、恫嚇官員刪預算等其他指控則多以「忘記了」、「不清楚」回答。

陳科名 收賄

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