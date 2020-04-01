竹東少女命案5凶手 有教化可能「無從判死」免死定讞

男子林春雄5年前不滿女友被邱姓女國中生放話修理，教唆小弟共同虐打、性侵邱女致死後淋汽油焚屍；林兩度被判死刑，但最高法院撤銷判決發回更審，更三審認為林及共犯不是犯情節最重大之罪，且有教化可能性，去年12月判5人無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院今維持更三審見解，林無期徒刑定讞。

林自稱「三環幫尖石之虎」，成立「東泰聯盟」勒索財物，曾被警方依組織犯罪條例送辦。林的女友黃曉雲2015年不滿患輕度智能障礙邱女放話，找林和小弟陳哲儒、古志強、何文軒及兩名9歲、11歲女童共7人，賞邱女巴掌，並拿安全帽、扳手及石塊毆打至渾身是血。

林等人逼問邱女想被性侵或被打死，邱女選擇被性侵，林叫小弟輪流性侵；隔天凌晨發現邱女無生命跡象，再以汽油焚屍。邱父因多日沒看到女兒而報警。

一審認為五人有教化可能，依殺人罪判無期徒刑；二審改依傷害致死、強制性交等罪判林無期徒刑，其餘改判20年至無期徒刑不等。最高法院發回更審，高院更一審判林死刑，仍被撤銷發回。高院更二審也認為林無悔意，再次判處死刑，其餘4人判無期徒刑；但最高法院認為林願意提供房地清償，被害少女父母希望在法庭上解決，基於修復式司法精神給林機會，又發回更審。

高院更三審認為，林等5人基於殺人不確定故意犯案，與確定故意有差別，難以認定5人犯「情節最重大之罪」，依公政公約規定不得判死刑；依兩公約施行法規定，兩公約具有國內法效力，因此法院依法不得判5人死刑。而林等5人經台大醫院鑑定，認為有教化可能性。

更三審量刑時，合議庭逐一盤點被告犯罪動機、所受刺激、造成危害等情狀，認為林春雄、黃曉雲有個女兒，年紀與被害人相近，但這5人竟沒有任何憐憫或同情之心，不過他們仍可能教化，「無從判死」，都處無期徒刑。檢方跟被告皆上訴，最高法院認為更三審認事用法無違誤，駁回確定。