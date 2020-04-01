快訊

極音速反艦飛彈揭幕：美軍航艦戰鬥群還能稱霸全球？

搶板信銀案／歹徒搭捷運不知怎投幣 不排除有再搶劫想法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹東少女命案5凶手 有教化可能「無從判死」免死定讞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
林春雄性侵殺死少女再焚屍，遭處無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
林春雄性侵殺死少女再焚屍，遭處無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

男子林春雄5年前不滿女友被邱姓女國中生放話修理，教唆小弟共同虐打、性侵邱女致死後淋汽油焚屍；林兩度被判死刑，但最高法院撤銷判決發回更審，更三審認為林及共犯不是犯情節最重大之罪，且有教化可能性，去年12月判5人無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院今維持更三審見解，林無期徒刑定讞。

林自稱「三環幫尖石之虎」，成立「東泰聯盟」勒索財物，曾被警方依組織犯罪條例送辦。林的女友黃曉雲2015年不滿患輕度智能障礙邱女放話，找林和小弟陳哲儒、古志強、何文軒及兩名9歲、11歲女童共7人，賞邱女巴掌，並拿安全帽、扳手及石塊毆打至渾身是血。

林等人逼問邱女想被性侵或被打死，邱女選擇被性侵，林叫小弟輪流性侵；隔天凌晨發現邱女無生命跡象，再以汽油焚屍。邱父因多日沒看到女兒而報警。

一審認為五人有教化可能，依殺人罪判無期徒刑；二審改依傷害致死、強制性交等罪判林無期徒刑，其餘改判20年至無期徒刑不等。最高法院發回更審，高院更一審判林死刑，仍被撤銷發回。高院更二審也認為林無悔意，再次判處死刑，其餘4人判無期徒刑；但最高法院認為林願意提供房地清償，被害少女父母希望在法庭上解決，基於修復式司法精神給林機會，又發回更審。

高院更三審認為，林等5人基於殺人不確定故意犯案，與確定故意有差別，難以認定5人犯「情節最重大之罪」，依公政公約規定不得判死刑；依兩公約施行法規定，兩公約具有國內法效力，因此法院依法不得判5人死刑。而林等5人經台大醫院鑑定，認為有教化可能性。

更三審量刑時，合議庭逐一盤點被告犯罪動機、所受刺激、造成危害等情狀，認為林春雄、黃曉雲有個女兒，年紀與被害人相近，但這5人竟沒有任何憐憫或同情之心，不過他們仍可能教化，「無從判死」，都處無期徒刑。檢方跟被告皆上訴，最高法院認為更三審認事用法無違誤，駁回確定。

死刑 性侵 殺人

延伸閱讀

最高法院院長交接 吳燦接任院長

司法院棄車保帥 最高法院換院長 不是愚人節玩笑

首例！庭長吳燦直升最高法院院長

外界認「與蔡政府主張相同」 最高法院新院長死刑見解將受檢視

相關新聞

收賄替建商施壓催建照 新北議員陳科名貪汙判十年八月

新北市議員陳科名因收受回扣和賄款，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照核發速度，今天被新北地院認定違反貪汙治罪條例，6次犯...

竹東少女命案5凶手 有教化可能「無從判死」免死定讞

男子林春雄5年前不滿女友被邱姓女國中生放話修理，教唆小弟共同虐打、性侵邱女致死後淋汽油焚屍；林兩度被判死刑，但最高法院撤...

12歲少年闖紅燈穿馬路挨撞 騎士離去的下場是要入獄

潘姓男子前年10月騎機車行經高雄前鎮區新衙路、康定路口，突然一名12歲洪姓少年闖紅燈衝過馬路，造成潘閃避不及涉擦撞，潘當...

【重磅快評】檢方認證「明文規定」 好個愚人節大禮

民進黨立委陳明文去年在高鐵遺失「一卡皮箱300萬」，涉嫌違返洗錢防制法。不知是巧合或另有寓意？檢方經過半年調查偵結，選在...

蔡正元臉書批赴美產子詐健保 彭文正、李晶玉敗訴

前立委蔡正元2016年3月30日，在臉書粉專張貼文章「彭李兩人…結合美國特殊醫療診所弄單據回台灣『詐健保』」，又有什麼臉...

「中國台灣省制造病毒」調查局呼籲民眾勿轉傳假訊息

假訊息四處流竄，網路社群推特流傳「中國台灣省制造病毒，傳染到全世界」，調查局追查發現是大陸假帳號「@tEGbnUKFU4...

在押慣竊想念孕妻脫逃未遂被逮回 北檢先起訴竊盜罪

一名魏姓慣竊因涉犯多起案件被檢方聲押獲准，台北地檢署本月24上午提訊他出庭，卻疑因擔憂被重判並想見孕妻，在訊後解還上囚車...

9間大學校長、教授收到恐嚇要錢殺全家 檢警抓到人了！

北、中、南部共9間大學校長及多名法學院教授，近期接獲恐嚇電子郵件並附上兩個帳戶，引起大學校園內恐慌。檢警組成專案小組嚴查...

比擬永山基準 新任最高院長判死有「吳燦基準」

最高法院去年爆發分案不公爭議，監察院認為制度有疏失，請司法院對最高法院院長鄭玉山職務監督；鄭請辭並提前退休，蔡英文總統任...

高雄女花40萬處理嬰靈 祭改不成怒告法師詐欺但不起訴

高雄莊姓女子懷疑嬰靈纏身，前年找傅姓法師來作法消災解厄，聽從指示花40多萬元要買神尊、乩童衣服，起初遲沒拿到物品，她也覺...

LINE散布新冠肺炎確診謠言 幼兒園提醒家長小心判免罰

何姓男子今年2月7日在台南住處內，以某幼兒園名義在LINE群組內發送「南部女性確診案例於成大，此患者症狀出現就診兩次才被...

鄭玉山今卸任 司法院發新聞稱最高院沒霸凌女法官

最高法院去年爆發分案不公爭議，監察院認為制度有疏失，請司法院對最高法院院長鄭玉山職務監督；鄭請辭並提前退休，蔡英文總統任...

熱門新聞

漁光島女主角身分揭曉？網友懷疑是當年的「一條線」比基尼

驚！南投母子3人溺斃疑似尋短 身體以繩索綁在一起

南投市東山吊橋晚間驚傳母親和2名幼子溺斃

南投母子溺水母親懷胎2個月 3屍4命釀遺憾

影／沙鹿多輛汽機車相撞起火 1死6人傷

持槍搶板信銀 歹徒稱「不爽板信銀沒借他錢所以行搶」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。