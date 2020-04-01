12歲少年闖紅燈穿馬路挨撞 騎士離去的下場是要入獄

潘姓男子前年10月騎機車行經高雄前鎮區新衙路、康定路口，突然一名12歲洪姓少年闖紅燈衝過馬路，造成潘閃避不及涉擦撞，潘當場氣得責罵少年後就離去；沒想到後來警方找上門，還發現他無照駕駛，依法送辦，高雄地院依過失傷害罪處拘役30日，得易科罰金，另依犯肇事致人傷害逃逸罪判1年1月，須入獄，全案可上訴。

起訴指出，已婚的潘姓男子（43歲）2018年10月30日下午4點50分許，騎機車沿前鎮區新衙路往東，在康定路口時，突然一名僅12歲的少年闖紅燈奔跑穿越馬路，他因此擦撞導致少年倒地，但車禍發生後潘僅回頭責罵就騎走，是好心路人送少年回家才報案，警方於是調閱監視錄影畫面查出是潘肇事。

潘姓男子到案後辯稱，有看到少年受傷，但他認為應該沒怎樣，而且自己沒撞到，是少年踢到他的車輪才跌倒，他當時趕著去上班所以就離開了。

由於洪姓少年被撞倒地，導致韌帶損傷、雙膝及右手部都有挫傷併開放性傷口，檢警除發現潘沒有駕照，另依交通事故鑑定結果，「潘姓男子行經行人穿越道未暫停禮讓行人先行通過」與「少年闖紅燈奔跑」都是肇事原因，檢方將潘起訴。

法官認為，潘姓男子審理時認罪，且少年也有過失，依犯汽車駕駛人無駕駛執照駕車行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行因過失致人傷害罪，處拘役30日、易科罰金3萬元；肇逃部分，則依成年人故意對少年犯肇事致人傷害逃逸罪，判1年1月徒刑。