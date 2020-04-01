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蔡正元臉書批赴美產子詐健保 彭文正、李晶玉敗訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

前立委蔡正元2016年3月30日，在臉書粉專張貼文章「彭李兩人…結合美國特殊醫療診所弄單據回台灣『詐健保』」，又有什麼臉在電視談陸生健保，且隔日分享到「連正上線」line群組。政論節目主持人彭文正、李晶玉夫妻提告求償，士林地方法院認為，蔡的文章附上新聞報導連結，已盡合理查證義務，不具違法性，原告之訴駁回。

李、彭主張，蔡二度散布不實言論，故意或過失不法侵害名譽權，致社會評價受貶損，精神上受有痛苦，分別求償200萬元賠償金，蔡在四大報刊登道歉聲明1日、臉書粉絲專頁刊登道歉聲明7日。

蔡正元主張，李、彭是公眾人物，曾在節目上激烈評論陸生健保;自身言論引述當時各大新聞媒體報導，消息來源是具相當可信度的新聞媒體，已盡合理查證義務，不應課予如新聞媒體的查證義務，且基於個人資料保護法，無法向健保署調取資料查證，原告之訴駁回。

判決指出，根據健保署函，李晶玉未曾以在台灣地區外發生緊急傷病或緊急分娩在海外就醫為由，申請核退醫療費用。刑事部分，李、彭控告蔡妨害名譽，去年2月經高等法院判決無罪確定。

法院審酌，當時非只有1家媒體報導「貴婦赴美產子詐保」，蔡發表言論全文，是「彭文正李晶玉被爆刻意赴美產子詐騙健保費」之申論，且已在文章下方附上新聞報導連結網址「正晶被爆赴美產子…」，清楚表明「被爆」2字，可使閱聞者知悉蔡是依新聞報導發表言論，並使閱聞者獲悉新聞報導內容;另隔日轉貼臉書文章內容及格式到line群組，難認有實質擴大或變更臉書上言論的影響範圍，原告名譽受侵害程度非特別嚴重。

法院認為，原告是全國知名公眾人物，比起一般人較有更強澄清事實能力，及接受社會大眾檢視及監督，縱使蔡未向原告查證或平衡陳述，但根據蔡提出的媒體報導資料，已是盡合理查證義務，而有相當理由確信所述為真實，蔡的言論，不具違法性，不能成立侵權行為，原告之訴駁回。

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