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「中國台灣省制造病毒」調查局呼籲民眾勿轉傳假訊息

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
假訊息四處流竄，網路社群推特流傳「中國台灣省制造病毒，傳染到全世界」，調查局追查發現是大陸假帳號「@tEGbnUKFU4kWMvV」在個人專頁張貼。圖／調查局提供。
假訊息四處流竄，網路社群推特流傳「中國台灣省制造病毒，傳染到全世界」，調查局追查發現是大陸假帳號「@tEGbnUKFU4kWMvV」在個人專頁張貼。圖／調查局提供。

假訊息四處流竄，網路社群推特流傳「中國台灣省制造病毒，傳染到全世界」，調查局追查發現是大陸假帳號「@tEGbnUKFU4kWMvV」在個人專頁張貼。調查局強調，除將溯源查處外，同時呼籲民眾勿轉傳，以免觸法。

調查局查出，推特大陸假帳號「@tEGbnUKFU4kWMvV」於個人推特專頁「中共中央(國務院)國家統一(反台獨)工作委員會主任」張貼「沒錯，中國台灣省制造了病毒，並將他傳染到全世界！我為此感到慚愧，對不起，中國台灣省政府有罪！他們應該全體自殺！但是這個罪魁禍首卻和一個老頭在度蜜月？！可恥的中國台灣人！」等文字訊息。

此外，該假帳號並轉傳外交部於去年3月宣傳總統蔡英文於帛琉大啖蝙蝠湯的發文內容，及蔡英文與前總統李登輝的合成照片。

調查局認為，該假帳號推特上發文內容均為杜撰且有意醜化我國家元首，意圖於武漢肺炎疫情持續延燒且全球民心不安之際散布虛偽疫情訊息。

調查局表示，除將溯源查處外，同時呼籲民眾勿轉傳，以免觸法。

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