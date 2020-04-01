比擬永山基準 新任最高院長判死有「吳燦基準」

最高法院去年爆發分案不公爭議，監察院認為制度有疏失，請司法院對最高法院院長鄭玉山職務監督；鄭請辭並提前退休，蔡英文總統任命最高院刑四庭庭長吳燦升任院長。今天上午10點交接，司法院長許宗力監交，許除讚揚鄭的改革和吳的涵養，也提到最高法院開庭常態化、大法庭制度上路，使最高院的審理程序能攤在陽光下受檢，提升司法信賴度。

許宗力表示，最高法院是我國三終審法院之一，最高法院院長是崇隆而責任重大的職務，鄭玉山2015年10月起出任最高院院長，啟用律師線上閱卷、複製電子卷證系統，也因應法院組織法修正，設置「大法庭」統一法律見解。

關於最高法院遭外界詬病的分案積弊，許宗力則稱鄭改革分案措施，包括修訂法官事務分配要點、民事事件及刑事案件分案實施要點，並成立分案室，使電腦分案作業視覺化，也將分案經過時間、分案結果、案號、承辦股別、案件收結情形等資訊，公開於最高法院網站。

新任的最高院長吳燦學養深厚、著作等身。在日本，量處死刑有所謂的「永山基準」，審酌的條件包括犯罪性質、犯罪動機、犯罪態樣、殺害手段之強烈性及殘虐性、結果、犯人年齡與前科、犯行後情狀和被告罪責確實重大等。而吳燦曾審理過恐怖情人吳敏誠案，許宗力指吳針對死刑量刑提出的通盤檢驗標準，有「吳燦基準」美稱，對後續重大刑事案件的說理密度帶來深遠影響。

卸任的鄭玉山在致詞時則傾吐常態性三審調辦事法官制度的不備，認為這造成最高院人事極不穩定，這些成員比例高達45%，加上實任法官調職、退休，最高院法官每年之三年離換率竟都超過75%，世所罕見，不但影響法律見解的安定，更弱化審理效能。他指資深法官斷層，原來想達成傳承的目的，反而不能達成。

女法官楊絮雲曾控訴在最高院期間遭「分案霸凌」，而多位立委也對最高法院的限量分案制度表達不滿，鄭玉山則表示最高院長久以來因要求「裁判品質」而有的限量分案制度，承受民眾不耐的批評，但同仁已決定逐步去化積案。但正也說，法官審案承載能量有其限度，嚴格法律審的金字塔終審法院是應嚴肅思考的課題。

熱愛橄欖球的鄭玉山舉例，結束球程離場前，全體夥伴會圍圈彎腰，低頭並擊掌拍手，對自己說「do your best,try and try. 」，卸任後他要請老婆好好教他如何做好家事、丈夫、父親、阿公。

新任院長吳燦說，法官的能力、功能、操守，都會經由個案裁判而呈現，法官唯一可爭取當事人信任的工具，就是他的判決，唯有精準的判決，才能夠說服人民、獲得人民的信賴。吳說「遲來的正義不是正義」，在法官合理辦案量的前提下，如何逐步廢除限量分案，回應社會期待，將是最高院必須面對的問題，也期盼司法院「給足糧草」。

最高檢察署檢察總長江惠民以來賓身分參與交接典禮，他笑說最高檢是最高院的「最大客戶」。鄭玉山是江的大學、司法官班同學，江調侃有回同學們攜家帶眷到台東露營，回程時，鄭家的轎車右前輪「突然飛出去」，幸好車子被橋墩擋下，沒有衝出道路、墜落山涯，全家五口都平安無事， 「否則的話恐怕不會有今天的交接典禮」。

江惠民說，大法庭今年2月13日做了第一件歷史性的裁定，即討論車手參加詐欺是否應一律施以强制工作，他稱讚鄭玉山幕後的努力功不可沒。江也嘉贊吳燦的法學思維，說學術界在爭議「甲說」、「乙說」時，常有人問「那『吳說』呢？」，可見望重士林。