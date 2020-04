比擬永山基準 新任最高院長判死有「吳燦基準」

最高法院去年爆發分案不公爭議,監察院認為制度有疏失,請司法院對最高法院院長鄭玉山職務監督;鄭請辭並提前退休,蔡英文總統任命最高院刑四庭庭長吳燦升任院長。今天上午10點交接,司法院長許宗力監交,許除讚揚鄭的改革和吳的涵養,也提到最高法院開庭常態化、大法庭制度上路,使最高院的審理程序能攤在陽光下受檢,提升司法信賴度。

許宗力表示,最高法院是我國三終審法院之一,最高法院院長是崇隆而責任重大的職務,鄭玉山2015年10月起出任最高院院長,啟用律師線上閱卷、複製電子卷證系統,也因應法院組織法修正,設置「大法庭」統一法律見解。

關於最高法院遭外界詬病的分案積弊,許宗力則稱鄭改革分案措施,包括修訂法官事務分配要點、民事事件及刑事案件分案實施要點,並成立分案室,使電腦分案作業視覺化,也將分案經過時間、分案結果、案號、承辦股別、案件收結情形等資訊,公開於最高法院網站。

新任的最高院長吳燦學養深厚、著作等身。在日本,量處死刑有所謂的「永山基準」,審酌的條件包括犯罪性質、犯罪動機、犯罪態樣、殺害手段之強烈性及殘虐性、結果、犯人年齡與前科、犯行後情狀和被告罪責確實重大等。而吳燦曾審理過恐怖情人吳敏誠案,許宗力指吳針對死刑量刑提出的通盤檢驗標準,有「吳燦基準」美稱,對後續重大刑事案件的說理密度帶來深遠影響。

卸任的鄭玉山在致詞時則傾吐常態性三審調辦事法官制度的不備,認為這造成最高院人事極不穩定,這些成員比例高達45%,加上實任法官調職、退休,最高院法官每年之三年離換率竟都超過75%,世所罕見,不但影響法律見解的安定,更弱化審理效能。他指資深法官斷層,原來想達成傳承的目的,反而不能達成。

女法官楊絮雲曾控訴在最高院期間遭「分案霸凌」,而多位立委也對最高法院的限量分案制度表達不滿,鄭玉山則表示最高院長久以來因要求「裁判品質」而有的限量分案制度,承受民眾不耐的批評,但同仁已決定逐步去化積案。但正也說,法官審案承載能量有其限度,嚴格法律審的金字塔終審法院是應嚴肅思考的課題。

熱愛橄欖球的鄭玉山舉例,結束球程離場前,全體夥伴會圍圈彎腰,低頭並擊掌拍手,對自己說「do your best,try and try. 」,卸任後他要請老婆好好教他如何做好家事、丈夫、父親、阿公。

新任院長吳燦說,法官的能力、功能、操守,都會經由個案裁判而呈現,法官唯一可爭取當事人信任的工具,就是他的判決,唯有精準的判決,才能夠說服人民、獲得人民的信賴。吳說「遲來的正義不是正義」,在法官合理辦案量的前提下,如何逐步廢除限量分案,回應社會期待,將是最高院必須面對的問題,也期盼司法院「給足糧草」。

最高檢察署檢察總長江惠民以來賓身分參與交接典禮,他笑說最高檢是最高院的「最大客戶」。鄭玉山是江的大學、司法官班同學,江調侃有回同學們攜家帶眷到台東露營,回程時,鄭家的轎車右前輪「突然飛出去」,幸好車子被橋墩擋下,沒有衝出道路、墜落山涯,全家五口都平安無事, 「否則的話恐怕不會有今天的交接典禮」。

江惠民說,大法庭今年2月13日做了第一件歷史性的裁定,即討論車手參加詐欺是否應一律施以强制工作,他稱讚鄭玉山幕後的努力功不可沒。江也嘉贊吳燦的法學思維,說學術界在爭議「甲說」、「乙說」時,常有人問「那『吳說』呢?」,可見望重士林。