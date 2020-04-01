9間大學校長、教授收到恐嚇要錢殺全家 檢警抓到人了！

北、中、南部共9間大學校長及多名法學院教授，近期接獲恐嚇電子郵件並附上兩個帳戶，引起大學校園內恐慌。檢警組成專案小組嚴查，台北市政府警察局刑事警察大隊今將陳姓犯嫌逮補到案，下午將依恐嚇罪移送台北地檢署複訊，訊後不排除祭出強制處分。

全國9間大學法學院教授接獲恐嚇電子郵件，內容是：「教授你好，在下最近手頭緊，需要你的幫助，江湖救急要求不多2萬就好，分別匯到以下銀行戶頭，不給錢，我會親自殺到你家，殺你全家」，信件還附上兩個帳戶，引起許多教授議論紛紛。

台北地檢署檢察長周章欽上月接獲任教世新大學的司法官學院前院長林輝煌檢舉後，對此相當重視，認為不及時遏止，可能危及校園治安，指派射組主任檢察官張智堯擔任召集人，由檢察官黃振城承辦。

檢警調查，寄信人是一名陳姓男子，疑似為了要討債，假冒債務人的名字到處亂寄信。台北市刑大今天將他逮捕到案後，依恐嚇罪移送北檢複訊，訊後不排除祭出強制處分。

恐嚇法學院教授的陳姓男子。記者賴佩璇／攝影