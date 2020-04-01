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高雄女花40萬處理嬰靈 祭改不成怒告法師詐欺但不起訴

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄莊姓女子前年找傅姓法師祭改，認為花40萬傅卻沒如期交付物品，懷疑被詐欺，報案提告，高雄地院偵查後不起訴。圖／本報資料照
高雄莊姓女子前年找傅姓法師祭改，認為花40萬傅卻沒如期交付物品，懷疑被詐欺，報案提告，高雄地院偵查後不起訴。圖／本報資料照

高雄莊姓女子懷疑嬰靈纏身，前年找傅姓法師來作法消災解厄，聽從指示花40多萬元要買神尊、乩童衣服，起初遲沒拿到物品，她也覺得根本沒改運，氣得提告詐欺。高雄地檢署偵查認為，莊女請法師作法是審慎考量的結果，付錢出於自願，縱使法師沒履行義務屬民事問題，難認定詐欺，不起訴處分。

莊女提告指出，她為了身上嬰靈、父親身體健康等狀況求助，前年6月至8月間求助傅姓男子，傅表示要參拜、辦祭改法會，還要她購買神尊及乩童衣服等，讓她陸續付了40多萬元，不料傅卻遲遲沒給她所買的乩童衣物，懷疑有詐欺之嫌。

傅姓男子辯稱，是莊女主動委託要解決嬰靈、改善家運，而神尊及乩童衣服是因當時她說有朋友在家，要他不要拿過去，並非有意詐騙。

檢方認為，作法消災解厄、改運為民間宗教信仰，是個人信仰堅信的程度，以及宗教教義的層次問題，是否真偽不是現今科學知識能驗證，雖傅姓男子向莊女收錢稱要辦法會、買神尊等，莊女也有經過審慎考量才自願花錢，應沒遭詐欺。

檢方指出，傅姓男子固然沒如期交付東西給莊女，但莊女也說過「房東說家裡不能擺這些東西」，有可能是溝通誤會，且傅從沒否認已經收了錢、有此民事債務，雙方事後已達成和解，莊女也撤告，難以一時拖欠就斷定有詐欺意圖。

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