快訊

直播／社交距離指引下午公布！ 陳時中籲連假保持社交安全距離

「服儀解禁」草案檢視：保護學生外 如何邁向最佳解？

劉永祥被控掏空和旺 判刑9年定讞

中央社 / 台北1日電

已下櫃的和旺聯合實業前董事長劉永祥，被控掏空公司資產40多億元，還挪用資金清償澳門賭債。更一審依證券交易法等罪判他9年徒刑，最高法院日前駁回上訴定讞。

檢方起訴指出，劉永祥掏空公司資產，將雙連段44筆土地投資案，以不法交易方式將公司資金新台幣4億1300萬元供自己清償個人借款；盜用和旺公司支票達7億6600萬元作為個人債務擔保；另透過股市作手、金主、證券分析師操盤，炒作股票，最終結算仍賠錢。

檢方指出，劉永祥將和旺公司價值30億元的土地移轉他人，又私自挪用公司4億1300萬元及現金1億元，用以償還個人債務，還盜開7億6600萬元的公司支票來擔保個人債務，對公司造成重大損害。

一審台北地方法院依特別背信罪、財報不實、侵占及操縱股價等罪，判劉永祥10年6月徒刑。經上訴，二審由台灣高等法院審理，依違反證券交易法等罪判刑10年6月。

案經上訴，最高法院去年1月初僅就劉永祥清償澳門賭債等被控特別背信罪部分，判3年2月徒刑確定，其他部分發回高院更審。

高院更一審認定，和旺公司僅收取6億元，就將總價30億元土地過戶，劉永祥確實使和旺公司受有重大損害，觸犯證交法的非常規交易；劉永祥逾越和旺公司授權，擅自簽發和旺公司支票給他人，觸犯背信及侵占罪；劉永祥以相對成交，藉以操縱和旺公司股價。

更一審依違反證券交易法的非常規交易罪、特別背信、操縱股價等罪，判劉永祥應執行9年徒刑。最高法院日前駁回劉永祥的上訴，全案定讞。

延伸閱讀

最高法院院長交接　吳燦接任院長

司法院棄車保帥 最高法院換院長 不是愚人節玩笑

縱火燒死9人 更一審判死

首例！庭長吳燦直升最高法院院長

相關新聞

300萬案不起訴 陳明文：我是最希望真相大白的人

嘉義地檢署偵辦民進黨立委陳明文300萬一案，確定不起訴。對此陳明文回應，個人事小，防疫優先，接下來他會繼續把立法委員的角...

遠航掏空案 檢調扣押公司相關帳戶3千多萬元

遠東航空去年12月無預警停飛，董座張綱維涉嫌將遠航向合作金庫貸款22億元挪至個人的樺壹租賃公司，本月27日又回公司搬走現...

要我多恐怖都行！ 恐怖前男友「做極端事」...吃官司

高雄市陳姓男子去年跟女友分手後心懷不滿，三番兩次傳訊息「記住我做更極端的事，妳要我多恐怖都行」，恐嚇前女友及其家人人身安...

9間大學校長、教授收到恐嚇要錢殺全家 檢警抓到人了！

北、中、南部共9間大學校長及多名法學院教授，近期接獲恐嚇電子郵件並附上兩個帳戶，引起大學校園內恐慌。檢警組成專案小組嚴查...

比擬永山基準 新任最高院長判死有「吳燦基準」

最高法院去年爆發分案不公爭議，監察院認為制度有疏失，請司法院對最高法院院長鄭玉山職務監督；鄭請辭並提前退休，蔡英文總統任...

高雄女花40萬處理嬰靈 祭改不成怒告法師詐欺但不起訴

高雄莊姓女子懷疑嬰靈纏身，前年找傅姓法師來作法消災解厄，聽從指示花40多萬元要買神尊、乩童衣服，起初遲沒拿到物品，她也覺...

LINE散布新冠肺炎確診謠言 幼兒園提醒家長小心判免罰

何姓男子今年2月7日在台南住處內，以某幼兒園名義在LINE群組內發送「南部女性確診案例於成大，此患者症狀出現就診兩次才被...

鄭玉山今卸任 司法院發新聞稱最高院沒霸凌女法官

最高法院去年爆發分案不公爭議，監察院認為制度有疏失，請司法院對最高法院院長鄭玉山職務監督；鄭請辭並提前退休，蔡英文總統任...

台61線雲林段區間測速 4月1日起取締開罰

台61線西濱快速道路雲林麥寮路段區間測速，進行系統設備測試1個月，今天4月1日起執法開罰；雲林縣警察局提醒，該路段最高速...

女子上臉書網購1500個口罩 遲未收到貨遭騙4500元

疫情爆發後人心惶惶，台中市32歲洪姓女子在臉書購物性社團花了4500元購買口罩，但匯款後遲遲未收到口罩，主動詢問賣家出貨...

影／陳明文300萬案今偵結 陳：個人疏忽造成誤解很抱歉

立法委員陳明文去年在高鐵遺失300萬元事件，涉違反洗錢防制法，經檢察官半年調查今天做出不起訴處分，陳明文回應，身為政治人...

鼎晟不動產不法吸金100億 負責人等12人依銀行法起訴

鼎晟不動產開發公司被檢舉打著「保證回租、代客轉售」口號，誤導民眾出資購買不動產、停車位，不法吸金100多億元；台北地檢署...

熱門新聞

漁光島女主角身分揭曉？網友懷疑是當年的「一條線」比基尼

銀行搶案歹徒在龍潭落網 警稍後偵詢

南投市東山吊橋晚間驚傳母親和2名幼子溺斃

驚！南投母子3人溺斃疑似尋短 身體以繩索綁在一起

台南漁光島再傳另一件活春宮？ 警追查涉妨害風化

找嘸老婆溺殺無辜2人 沈文賓今判決死刑定讞！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。