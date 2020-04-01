LINE散布新冠肺炎確診謠言 幼兒園提醒家長小心判免罰

何姓男子今年2月7日在台南住處內，以某幼兒園名義在LINE群組內發送「南部女性確診案例於成大，此患者症狀出現就診兩次才被確診，第一次誤診到隔離期間已到過多地」不實訊息，警方依違反社會秩序維護法送辦，何表示，訊息內容來自網路新聞，基於好意而傳送至幼兒園群組，提醒家長注意，台南地院簡易庭認難以認定有影響公共安寧的情事，裁定不罰。

警方調查，何發送的內容提及台南市1名女性新冠肺炎確診患者，至確診隔離前已到過多地等語，涉嫌散布不實訊息，足使聽聞者產生莫名恐慌，足以影響安寧秩序，認有違反社會秩序維護法規定，3月初移送審理。

警詢時，何表示，該訊息內容來自網路新聞，經將內容口語化轉換成文字訊息後，張貼至LINE群組。他說，因幼兒園內常有群眾感染的狀況發生，基於好意而傳送至幼兒園群組，再請主管發送訊息提醒家長，他也撥打電話至衛生局查證訊息的真實性，但衛生局回應不方便透露。

台南簡易庭認為，現代社會各方資訊紛紜，一般讀者不見得有足夠資訊判斷及查證能力，容易偏信其所信賴者發布的新聞資訊，難以對閱聽大眾苛予過高的查證義務。且依現有卷證，無從證明何於行為時，明知為不實事實而故意將貼文散發、傳布於公眾。

台南簡易庭也指出，何在訊息中提及「請家長們多注意，做好家人防疫工作，留置於家中，切勿到密閉的空間活動，以保護寶貝與家人安全」的訊息內容，何稱其只是出於好意提醒家長，因在幼兒園內常發生群眾感染的情況等詞，可以採信。

判決指出，避免到密閉空間活動本是防止新冠肺炎病毒傳染的方式之一，又幼兒也較易因接觸感染，提醒家長減少至密閉空間活動，也無足使聽聞者因而產生畏懼或恐慌等負面心理的內容，難認何的行為有何影響公共安寧情事。最後判何不罰。