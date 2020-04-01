快訊

直播／社交距離指引下午公布！ 陳時中籲連假保持社交安全距離

「服儀解禁」草案檢視：保護學生外 如何邁向最佳解？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE散布新冠肺炎確診謠言 幼兒園提醒家長小心判免罰

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
何姓男子傳送新冠肺炎確診謠言至幼兒園群組，提醒家長注意，台南地院簡易庭認難以認定有影響公共安寧的情事，裁定不罰。圖／本報資料照
何姓男子傳送新冠肺炎確診謠言至幼兒園群組，提醒家長注意，台南地院簡易庭認難以認定有影響公共安寧的情事，裁定不罰。圖／本報資料照

何姓男子今年2月7日在台南住處內，以某幼兒園名義在LINE群組內發送「南部女性確診案例於成大，此患者症狀出現就診兩次才被確診，第一次誤診到隔離期間已到過多地」不實訊息，警方依違反社會秩序維護法送辦，何表示，訊息內容來自網路新聞，基於好意而傳送至幼兒園群組，提醒家長注意，台南地院簡易庭認難以認定有影響公共安寧的情事，裁定不罰。

警方調查，何發送的內容提及台南市1名女性新冠肺炎確診患者，至確診隔離前已到過多地等語，涉嫌散布不實訊息，足使聽聞者產生莫名恐慌，足以影響安寧秩序，認有違反社會秩序維護法規定，3月初移送審理。

警詢時，何表示，該訊息內容來自網路新聞，經將內容口語化轉換成文字訊息後，張貼至LINE群組。他說，因幼兒園內常有群眾感染的狀況發生，基於好意而傳送至幼兒園群組，再請主管發送訊息提醒家長，他也撥打電話至衛生局查證訊息的真實性，但衛生局回應不方便透露。

台南簡易庭認為，現代社會各方資訊紛紜，一般讀者不見得有足夠資訊判斷及查證能力，容易偏信其所信賴者發布的新聞資訊，難以對閱聽大眾苛予過高的查證義務。且依現有卷證，無從證明何於行為時，明知為不實事實而故意將貼文散發、傳布於公眾。

台南簡易庭也指出，何在訊息中提及「請家長們多注意，做好家人防疫工作，留置於家中，切勿到密閉的空間活動，以保護寶貝與家人安全」的訊息內容，何稱其只是出於好意提醒家長，因在幼兒園內常發生群眾感染的情況等詞，可以採信。

判決指出，避免到密閉空間活動本是防止新冠肺炎病毒傳染的方式之一，又幼兒也較易因接觸感染，提醒家長減少至密閉空間活動，也無足使聽聞者因而產生畏懼或恐慌等負面心理的內容，難認何的行為有何影響公共安寧情事。最後判何不罰。

新冠肺炎

延伸閱讀

日本新冠肺炎破2000例 11天激增1倍

新冠肺炎延燒 加拿大撥款426億添購醫療物資

LINE FRIENDS捐血車上路 熊大、兔兔陪你捐血

佩琪50萬元花光光 柯文哲Line＠官方帳號悄熄燈號

相關新聞

300萬案不起訴 陳明文：我是最希望真相大白的人

嘉義地檢署偵辦民進黨立委陳明文300萬一案，確定不起訴。對此陳明文回應，個人事小，防疫優先，接下來他會繼續把立法委員的角...

遠航掏空案 檢調扣押公司相關帳戶3千多萬元

遠東航空去年12月無預警停飛，董座張綱維涉嫌將遠航向合作金庫貸款22億元挪至個人的樺壹租賃公司，本月27日又回公司搬走現...

要我多恐怖都行！ 恐怖前男友「做極端事」...吃官司

高雄市陳姓男子去年跟女友分手後心懷不滿，三番兩次傳訊息「記住我做更極端的事，妳要我多恐怖都行」，恐嚇前女友及其家人人身安...

9間大學校長、教授收到恐嚇要錢殺全家 檢警抓到人了！

北、中、南部共9間大學校長及多名法學院教授，近期接獲恐嚇電子郵件並附上兩個帳戶，引起大學校園內恐慌。檢警組成專案小組嚴查...

比擬永山基準 新任最高院長判死有「吳燦基準」

最高法院去年爆發分案不公爭議，監察院認為制度有疏失，請司法院對最高法院院長鄭玉山職務監督；鄭請辭並提前退休，蔡英文總統任...

高雄女花40萬處理嬰靈 祭改不成怒告法師詐欺但不起訴

高雄莊姓女子懷疑嬰靈纏身，前年找傅姓法師來作法消災解厄，聽從指示花40多萬元要買神尊、乩童衣服，起初遲沒拿到物品，她也覺...

LINE散布新冠肺炎確診謠言 幼兒園提醒家長小心判免罰

何姓男子今年2月7日在台南住處內，以某幼兒園名義在LINE群組內發送「南部女性確診案例於成大，此患者症狀出現就診兩次才被...

鄭玉山今卸任 司法院發新聞稱最高院沒霸凌女法官

最高法院去年爆發分案不公爭議，監察院認為制度有疏失，請司法院對最高法院院長鄭玉山職務監督；鄭請辭並提前退休，蔡英文總統任...

台61線雲林段區間測速 4月1日起取締開罰

台61線西濱快速道路雲林麥寮路段區間測速，進行系統設備測試1個月，今天4月1日起執法開罰；雲林縣警察局提醒，該路段最高速...

女子上臉書網購1500個口罩 遲未收到貨遭騙4500元

疫情爆發後人心惶惶，台中市32歲洪姓女子在臉書購物性社團花了4500元購買口罩，但匯款後遲遲未收到口罩，主動詢問賣家出貨...

影／陳明文300萬案今偵結 陳：個人疏忽造成誤解很抱歉

立法委員陳明文去年在高鐵遺失300萬元事件，涉違反洗錢防制法，經檢察官半年調查今天做出不起訴處分，陳明文回應，身為政治人...

鼎晟不動產不法吸金100億 負責人等12人依銀行法起訴

鼎晟不動產開發公司被檢舉打著「保證回租、代客轉售」口號，誤導民眾出資購買不動產、停車位，不法吸金100多億元；台北地檢署...

熱門新聞

漁光島女主角身分揭曉？網友懷疑是當年的「一條線」比基尼

銀行搶案歹徒在龍潭落網 警稍後偵詢

南投市東山吊橋晚間驚傳母親和2名幼子溺斃

驚！南投母子3人溺斃疑似尋短 身體以繩索綁在一起

台南漁光島再傳另一件活春宮？ 警追查涉妨害風化

找嘸老婆溺殺無辜2人 沈文賓今判決死刑定讞！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。