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鄭玉山今卸任 司法院發新聞稱最高院沒霸凌女法官

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
最高法院院長交接典禮上午舉行，卸任院長鄭玉山（左）將印信交給司法院院長許宗力（中），許宗力院長再交給新任院長吳燦（右）。記者曾學仁／攝影
最高法院院長交接典禮上午舉行，卸任院長鄭玉山（左）將印信交給司法院院長許宗力（中），許宗力院長再交給新任院長吳燦（右）。記者曾學仁／攝影

最高法院去年爆發分案不公爭議，監察院認為制度有疏失，請司法院對最高法院院長鄭玉山職務監督；鄭請辭並提前退休，蔡英文總統任命最高院刑四庭庭長吳燦升任院長，兩人今早交接。但同一時間，司法院司法行政廳也發布「分案霸凌」調查報告，認定沒有證據證明最高院有違反法定法官原則、指定分案情事。

去年8月，台灣高等法院庭長周盈文、楊絮雲夫妻一同開記者會，揭露最高法院分案弊端，楊指遭分案霸凌，批最高法院稱電腦分案是「一派胡言」；周則直指司法院「裝死、裝睡、裝傻」。

周盈文當時指控，最高法院一再說謊，監察院、司法院應詳細調查分案漏洞存在多久？有多少人利用漏洞違法亂紀？有沒有當事人訴訟權益被犧牲？該如何補救？如果問題沒有答案，民眾無法信任最高法院。

楊絮雲2017年9月調至最高法院任職，負責特殊商事專庭，翌年3月歸建前，楊分到的專業案件高達22件，其餘6名特殊商事專庭的法官總共才分到15件，分案數天差地別。她分到的案件包括財政部與台新銀行間請求確認契約關係存在、中央存保公司與王又曾等人的損害賠償、幸福人壽案等，案件繁複；連屬於「環境安全」的RCA水汙染案，都分給她處理。

去年11月，監察委員公布調查報告，指最高院分案制度確存在疏失，不符法定法官原則，請司法院督促改善並對鄭玉山進行職務監督。這是最高法院院長首度被監委指有違失要求職務監督。

今天鄭玉山退休，司法院長許宗力在交接典禮上還肯定鄭在任期間推動諸多改革，包括成立分案室，使電腦分案作業視覺化、公開進行分案等。

司法院司法行政廳表示，最高院採限量分案，每次分案，分到最後一案時，已可得確定由最後一位法官分受，分案沒有針對性。司行廳指出，楊絮雲2017年9月的8件專庭案件分案，是執行分案要點和一般性、中立性決議的「自然結果」。

司行廳指出，從結果來看，雖有專庭案件過於集中同一法官，以及形同指定分案的疑問，但難以認定有霸凌的狀況。至於她收到其他12案專庭案件，主要是因未就專庭案件設置獨立分案輪次，導致分案不均，也無關霸凌。不過司法院認為一般人如果遭遇這樣的結果，難免會心存疑惑而發不平之鳴。

司法院表示，在調查期間，最高法院民事庭分案已有改進，分別對電腦分案系統增加專庭獨立輪次、使用電腦自動分案、民事科審查股初審監督機制，稱「這值得肯定」。

而昨天鄭玉山請辭的消息一傳出，周盈文表示尊重鄭個人的決定，他期待吳燦能大刀闊斧改革最高院陳年積弊，找回昔日榮耀，贏得民眾信任。

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