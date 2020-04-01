台61線雲林段區間測速 4月1日起取締開罰

台61線西濱快速道路雲林麥寮路段區間測速，進行系統設備測試1個月，今天4月1日起執法開罰；雲林縣警察局提醒，該路段最高速限為90公里，請用路人行經該路段務必遵守速限行駛。

雲縣警局交通隊指出，台61線西濱快速道路雲林轄區路段，民國107年車禍案件共有43件，去年108年比前年度增加14件，共發生57件，鑒於車禍事故頻傳的大數據顯示，「超速」是導致死傷車禍的主因。

所以在台61線南下車道218K+250m至226K+250m（麥寮橋頭至台西崙豐路段）易超速路段，建置區間測速系統，總長度8公里，期望降低駕駛人超速，也可減少車輛間行駛速度差異，防範因超速引發的交通事故。

交通隊表示，實施區間測速起點及終點，都設有測速取締標誌「警52」及黃底黑色字告示牌提醒，該路段最高速限為90公里，只要行車時間低於288秒，就到達開單門檻，超速罰單3000元起跳，呼籲民眾遵守規則切勿超速受罰、害人害己。