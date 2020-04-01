女子上臉書網購1500個口罩 遲未收到貨遭騙4500元

疫情爆發後人心惶惶，台中市32歲洪姓女子在臉書購物性社團花了4500元購買口罩，但匯款後遲遲未收到口罩，主動詢問賣家出貨情形，卻發現被賣家封鎖，才發現自己遭詐騙，趕緊報案。

32歲洪女2月5日在臉書購物性社團看到口罩團購、販售等相關資訊，因疫情全球大流行，口罩一罩難求，她一口氣買了1500個口罩，並在兩周內分兩次匯款共4500元至賣家指定帳戶，但直到3月30日仍未收到訂購的口罩，主動詢問賣家出貨情形，卻發現已遭賣家封鎖，才知道自己遭詐騙，趕緊向警方報案。

大雅分局潭子分駐所表示，疫情蔓延，詐諞集團抓準民眾因搶不到口罩產生恐慌心理，以網路販售口罩，但賣家根本不會出貨，造成民眾錢財損失。近日已接獲兩位民眾報案受騙，合計損失1萬4千餘元，警方正全力偵辦中。

大雅分局指出，口罩目前屬防疫管制物品，為中央統一控管，民眾取得口罩的方式仍須經政府授權的管道購買，如遇其他販售方式，別輕易相信。行政院近期也將推出「口罩實名制3.0」，擬規畫民眾只需持可識別身分證件，即可前往超商插卡連線，購買口罩省時省力，不要在網購平台或購物性社團購買口罩，以免受騙。