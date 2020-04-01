影／陳明文300萬案今偵結 陳：個人疏忽造成誤解很抱歉

立法委員陳明文去年在高鐵遺失300萬元事件，涉違反洗錢防制法，經檢察官半年調查今天做出不起訴處分，陳明文回應，身為政治人物本來就應該接受嚴格、透明檢驗，雖然這次事件單純是個人疏忽，讓社會引起這麼大的波動感到抱歉，但事情已經過去了，防疫期間還是防疫優先。

陳明文表示，因為個人單純的疏忽，將東西遺忘在車上，讓社會大眾誤會，選舉期間，在政論節目被批判、被對手造謠、抹黑，甚至波及家人，讓他感到非常遺憾，感謝檢方經過這麼長時間的偵查，而陳明文也第一時間主動到案說明，並提供相關資料，今天總算偵查終結，還他清白。