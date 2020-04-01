鼎晟不動產不法吸金100億 負責人等12人依銀行法起訴

鼎晟不動產開發公司被檢舉打著「保證回租、代客轉售」口號，誤導民眾出資購買不動產、停車位，不法吸金100多億元；台北地檢署調查後，今依違反銀行法起訴鼎晟公司負責人張皓翔、妻舅李祐鑫、業務員及公司法人等12人。張因案在押，法院昨裁定1000萬元交保並限制住居、出境及出海。

檢方調查，鼎晟不動產登記經營不動產租售、停車場經營、投資顧問等行業，號稱可代客物色大台北地區都更地、整併地等不動產物件投資，不少投資人花錢買地、買車位後，最後連產權都沒拿到。

張皓翔、李祐鑫分別擔任鼎晟不動產負責人及副總，李男同時掛名鼎麗資產管理公司負責人。兩人與旗下業務，從2011年至2019年12月底，招攬民眾投資雙北地區多處不動產或社區停車位，及建案、土地開發、預售屋等物件。

公司喊出保證月領年息5%到12%，視各方案最高可至24%，且投資滿6個月即可解約，吸引近300名投資人將存款匯入張皓翔指定的3個帳戶，多年來不法吸金100多億元。

事後，有投資人匯款後發現購買的土地、車位沒登記，懷疑遭詐騙而檢舉，總計損失20多億元。去年12月3日，檢調搜索鼎晟公司等6個處所，約談張皓翔、李祐鑫，業務員共13人到案。

檢察官林易萱複訊後，認為張男違反銀行法重罪犯嫌重大，有串證、逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。檢調另查扣張名下停泊在台南的遊艇。

今年1月間，行政執行署台南分署將張當初以1500萬元購買的ARIEL II遊艇，用750萬元拍出，檢調查出，張男另在國外購買1艘價值6000萬元遊艇。

檢方調查時，張男否認吸金，辯稱與投資人僅是民事借貸關係，期間都有還錢且利息沒有不相當，且遊艇是他用自己的錢買的。雖然他都有付出利息，但檢方不採信其辯詞，今依違反銀行法起訴張男等10人及兩公司法人。

張男昨移審法院，法官開庭後，認為無延押必要，晚間裁定以1000萬元交保並限制住居、出境及出海。另外，吳姓、周姓員工屬不同部門，對於吸金一事並不知情，依罪嫌不足，獲不起訴。