300萬案不起訴 陳明文：我是最希望真相大白的人

嘉義地檢署偵辦民進黨立委陳明文300萬一案，確定不起訴。對此陳明文回應，個人事小，防疫優先，接下來他會繼續把立法委員的角色扮演好。

去年9月高鐵北上列車拾獲一個登機箱，打開經清點後竟然有300萬元現金，高鐵追查後發現失主是陳明文，隨後這個登機箱被陳明文的兒子陳政廷領回，並稱這筆錢是要帶去菲律賓開珍珠奶茶店創業之用，但不小心遺失在車箱上。陳明文還為此事到民進黨廉政會報告，最後沒有成案。

陳明文今天說，政治人物本該接受嚴格的檢驗，自己單純的疏失讓社會大眾誤會及有疑慮的地方，都應該透明，雖然選舉過程中被借題發揮甚至惡意抹黑波及其他無辜家人，但他還是那個最希望真相可以大白的人，現在是全球艱難的時刻，個人事小，防疫優先，接下來會繼續把立法委員的角色扮演好，支持政府的防疫工作，讓台灣可以渡過難關。