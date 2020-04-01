遠航掏空案 檢調扣押公司相關帳戶3千多萬元

遠東航空去年12月無預警停飛，董座張綱維涉嫌將遠航向合作金庫貸款22億元挪至個人的樺壹租賃公司，本月27日又回公司搬走現金800萬元而被檢方聲押禁見，但法官諭知以800萬元交保。據悉，法院開羈押庭時，檢調趕赴遠航扣押相關帳冊、文件，緊急扣押公司相關帳戶共3000萬多元，並向法院陳報。

檢方調查，遠航向合作金庫貸款22億元，2016年7月間被張綱維私挪至樺壹租賃公司，張涉嫌偽造不實債權，把貸款變成重整代墊款，涉犯證券交易法財報不實罪、詐欺、背信罪、商業會計法、民用航空法、洗錢防制法等罪。

張綱維前天到案，檢察官當庭予以逮捕，依涉犯證券交易法等重罪、有串證及逃亡之虞聲押禁見。台北地院昨下午召開羈押庭，張否認犯重罪，檢辯雙方激辯3.5小時。

律師蔡慧玲自爆是遠航重整人，被法官以後續偵辦可能需要她作證，以利益迴避為由，請出法庭並解除委任，由另間事務所的律師接手辯護。

法官晚間裁定以800萬元交保，檢方提即時抗告，指張返回公司取走現金800萬元，法院又以800萬元具保，等於以不法所得具保，顯不合理，將會詳備理由抗告，並盡力保全證據及資產、保護員工權宜。

據了解，檢調獲報，指張返回公司搬走現金800萬元，與員工發生衝突，公司尚有300多萬現金尚未被張攜出。檢調緊急傳喚張到案後，調查局當天也趕赴遠航調閱資料，經遠航副董事長同意下，扣押一批遠航帳冊、文件等資料。

由於員工擔心遠航職工福利委員會帳戶將來也會被張動用，檢調扣押財務部保管的職工福委會取款印鑑及帳戶內1000多萬元，及差點被帶走的300萬元現金。

此外，檢調獲報，指遠航公司預計31日有2筆金額共約1700多萬元的應收帳款，匯入公司帳戶，因此緊急扣押公司帳戶，並向法院陳報。