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陳明文300萬不起訴 陳妻：記取教訓重新審視人生
嘉義縣立委陳明文高鐵掉300萬元案不起訴處分，陳明文妻子廖素惠開心欣慰，她說，此事選舉期間，有如上演八點檔連續劇，不斷遭選舉對手造謠，走到那就被問到那，讓她很難過；她說，經此教訓，她提醒叮嚀丈夫，放慢腳步，為自己而活，不要再過「縮時人生」，丈夫記取教訓有改變。
廖素惠說，選舉結束了，丈夫現在生活步調不會再求快，會放慢腳步，不只在故鄉，還到全國各地去傾聽人民聲音，與人民對話，擬訂福國利民政策問政，「這起事件，讓我們重新審視人生，重新出發。」
她表示，這件事與么兒無關，她和丈夫對孩子管教不同，她不贊成拿錢給么兒與朋友出國做生意，擔心么兒受騙，么兒現在不做珍奶生意，還待在菲律賓做生意。
300萬事件發生後，廖素惠以「縮時人生」為主題，臉書抒發感受說，「快速進步社會，習慣4G網路、高速鐵路。我們生活、工作都在這樣速度展開，我們習慣這樣生活步調。一點都慢不下來。
我發覺我和先生對時間產生嚴重歧見。政治人物追求快速，將時間壓縮到極致。要求極短時間多功能。多方面全到位快速節奏。以為是走向時間頂端。卻是自己被時間追著跑。
在這失速快速加速社會，你想要過什麼樣人生？我沒辦法將時間分成快慢二分法。我們應該要評估時間價值？重新掌控生活方式，重新審視自己，慢活！慢時！不要把1小時當成24小時使用。」
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