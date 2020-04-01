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檢察官：陳明文資產遠超300萬 借錢不合理但查無不法

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
陳明文當天攜帶行李箱通過高鐵閘門到月台。記者卜敏正／翻攝
陳明文當天攜帶行李箱通過高鐵閘門到月台。記者卜敏正／翻攝

立委陳明文去年在高鐵遺失300萬元事件，檢察官經半年調查，坦言陳資產遠超過300萬，還需向人借錢的確不合理，但調查後確實查無不法，才作出不起訴處分。

嘉義地檢署不起訴處分指出，陳明文稱300萬元是向他的胞姊借貸，但捨棄一般轉帳丶匯款，甘冒攜大筆現金不便及風險，都不符常理，有刻意規避金融金構，對於大額通貨交易申報義務丶製造金融斷點，因此積極調查相關金錢流向，但經長達6個月調查，仍無證據證明300萬元為不法所得，也無法推翻陳向胞姊借貸說詞。

陳明文向檢察官辯稱，家中經濟都是妻子廖素惠處理，事後才知道300萬元是向大姊借錢，用來支付服務處裝潢費，錢是從陳姓外甥名下帳戶提領。

廖素惠在調查中證稱，她從去年4月底開始向陳大姊借錢，每次金額都不一樣，從4月30日到9月3日總共12筆，合計350萬7000餘元，檢方也調查每筆提領金額，當天合計都未達單筆50萬元，難認構成「規避」大額通貨交易申報。

另陳明文300萬贈予行為，雖然沒有辦理贈與申報，但遺失300萬時尚未到達公職人員財產申報日期，難以認定他隱匿財產。

陳明文去年9月在高鐵上遺失一只行李箱，內藏300萬元現金，引發全民關注，質疑300萬來源丶用途，雖然陳明文後來出面說明，錢是從家裡拿出來，是為助兒子在菲國創業開珍珠奶茶店，無不法洗錢或未申報，只是單純遺失，但因案情不尋常，嘉義地檢署檢察官立即主動調查。

陳明文下高鐵未攜帶行李箱。記者卜敏正／翻攝
陳明文下高鐵未攜帶行李箱。記者卜敏正／翻攝
陳明文攜帶的黒色行李箱。記者卜敏正／翻攝
陳明文攜帶的黒色行李箱。記者卜敏正／翻攝

陳明文

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