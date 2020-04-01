檢察官：陳明文資產遠超300萬 借錢不合理但查無不法

立委陳明文去年在高鐵遺失300萬元事件，檢察官經半年調查，坦言陳資產遠超過300萬，還需向人借錢的確不合理，但調查後確實查無不法，才作出不起訴處分。

嘉義地檢署不起訴處分指出，陳明文稱300萬元是向他的胞姊借貸，但捨棄一般轉帳丶匯款，甘冒攜大筆現金不便及風險，都不符常理，有刻意規避金融金構，對於大額通貨交易申報義務丶製造金融斷點，因此積極調查相關金錢流向，但經長達6個月調查，仍無證據證明300萬元為不法所得，也無法推翻陳向胞姊借貸說詞。

陳明文向檢察官辯稱，家中經濟都是妻子廖素惠處理，事後才知道300萬元是向大姊借錢，用來支付服務處裝潢費，錢是從陳姓外甥名下帳戶提領。

廖素惠在調查中證稱，她從去年4月底開始向陳大姊借錢，每次金額都不一樣，從4月30日到9月3日總共12筆，合計350萬7000餘元，檢方也調查每筆提領金額，當天合計都未達單筆50萬元，難認構成「規避」大額通貨交易申報。

另陳明文300萬贈予行為，雖然沒有辦理贈與申報，但遺失300萬時尚未到達公職人員財產申報日期，難以認定他隱匿財產。