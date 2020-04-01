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赴日教育旅行竟企圖性侵學妹 男大生30萬和解換緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南高分院二審考量高姓男大生年紀仍輕，若入監服刑，有礙未來就業發展，給予緩刑5年，可上訴。圖／本報資料照
台南高分院二審考量高姓男大生年紀仍輕，若入監服刑，有礙未來就業發展，給予緩刑5年，可上訴。圖／本報資料照

高姓男大生前年就讀高職期間，參加學校舉辦國際教育旅行，投宿在日本大阪某飯店，將不勝酒力的學妹帶到房內躺在床上休息，要求學妹為他口交遭拒，強壓學妹在床上且拉下內褲，女方不斷反抗，後因同行同學敲門才作罷，一審認高犯強制性交未遂罪處2年，賠償學妹30萬元和解，二審考量他年紀仍輕，若入監服刑，有礙未來就業發展，給予緩刑5年，可上訴。

檢警調查，高及學妹等一行人，2017年6月18至23日參與學校舉辦的國際教育旅行，6月21日晚間投宿在大阪某大飯店，一群人為同行成員喝酒慶生。當晚11時，高將不勝酒力學妹帶至房內躺在床上休息，要求學妹為他口交遭拒。

高即對學妹說「不然你要多少錢？我給你」，學妹再度拒絕，他竟將人壓在床上，撫摸身體且拉下內褲，「不要」學妹大叫，不斷反抗，後因同行同學敲門，他才停止而作罷。學妹返國後提 告，嘉義地院一審認高犯強制性交未遂罪處2年徒刑，高及檢方不服上訴。

高審理時，表示當晚兩人都喝醉了，否認將學妹帶房間，也沒發生性行為。辯護人表示，當事人同年5月間鎖骨骨折就醫治療，不可能壓制女方，且質疑案發後女方未驗傷，無法證實遭性侵等情事，喝完酒後發生何事，僅屬自行臆測。

相關證人證稱，並未看到高於旅行期間有戴護具，也沒聽說手部有何不能使力。高表示，教育旅行時攜帶的行李箱很小，後來第4天又買了1個中型的行李箱，因為東西帶不回來，最後就拖著兩個行李箱，且旅行期間都是自己搬運行李。

台南高分院合議庭認為，女方案發當時年僅17歲，參與學校舉辦的教育旅行，原是高中生活留下青春美好回憶的旅行，卻因高冒失之舉，造成女方承受心理上的壓力，為旅程蒙上陰影。二審審理時，與女方及家屬達成和解，顯有悔意。

合議庭指出，原審量處有期徒刑2年，認事用法均無不合；考量高年紀尚輕，現仍就讀大學，若令入執行機構以剝奪自由方式教化處罰，將使高與正常社會環境長時間隔絕，有礙其未來就業發展，前途堪慮，因此，給予緩刑5年。

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