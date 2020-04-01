投資Skandic基金3年可獲105% 她投資美金50萬成泡影

劉姓夫婦是Future Opprtunists LCC負責人，未經主管核准，於8年前向黃姓婦人提供Skandic的境外基金投資訊息，協議投資期間為3年，若投資滿3年後贖回，投資人可獲得原始投資金額的105%，致黃婦以其丈夫唐姓男子名義，與劉男夫婦簽立特別協議，依劉指示匯款美金50萬申購基金，後來黃婦欲贖回投資的基金未果，台中地檢署今天依違反證券投資信託及顧問法將劉男夫婦起訴。

起訴書指出，劉男（46歲）與妻子葉女（37歲）是Future Opprtunists LCC的實際負責人、登記負責人，明知任何人非經主管機關核准或向主管機關申報生效後，不得在國內從事或代理募集、銷售、投資顧問境外基金。

劉男夫婦於2012年10月12日，以Future Opprtunists LCC名義，向黃婦提供Skandic Commodities Fund尚未經金融監督管理委員會核准或申報生效的境外基金投資訊息，招攬黃婦投資。

黃婦以她丈夫唐男的名義與劉男夫婦簽立Future Opprtunists特別協議，並依劉指示於2012年10月18日轉帳匯款美金50萬元至指定帳戶，申購Skandic

基金，事後，黃婦因欲申請贖回投資的基金未果，委由律師提告。

葉女坦承曾代表Future Opprtunists LCC公司與黃婦簽立特別協議，但辯稱是丈夫劉男要她去簽名的，她不清楚該份協議內容，也不清楚投資投資款項美金50萬元的去向。

劉男坦承向黃婦推銷Skandic基金，並將他對Skandic基金的理解對黃婦詳細解說，他也曾將Skandic基金的介紹翻譯成中文版寄給黃婦，並以公司的名義與黃婦簽立特別協議，保證投資Skandic基金是保本的，黃婦投資的款項直接匯到基金公司。他的角色是投資顧問，招攬黃婦投資，基金公司一年退50萬美金的2%給他。

檢察官認定劉男、葉女所為，違反證券投資信託及顧問法的規定，觸犯同法的非法從事投資顧問境外基金罪嫌，遂將劉男夫婦起訴，並請法官沒收犯罪所得。